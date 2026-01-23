English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंबईतल्या लोढांसोबत दावोसमध्ये जाऊन करार का?, विरोधकांच्या टीकेला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं...

'मुंबईतल्या लोढांसोबत दावोसमध्ये जाऊन करार का?', विरोधकांच्या टीकेला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं...

CM Devendra Fadanvis On Davos: महाराष्ट्रातीलच एका कंपनीसोबत परदेशात करार का? असा प्रश्न विरोधक विचारतायत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 23, 2026, 05:15 PM IST
'मुंबईतल्या लोढांसोबत दावोसमध्ये जाऊन करार का?', विरोधकांच्या टीकेला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं...
दावोस दौरा

CM Devendra Fadanvis On Davos: दावोस येथे महाराष्ट्र सरकारने लोढा कंपनीसोबत एक महत्त्वाचा करार केला. यामुळे लोकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला की, महाराष्ट्रातीलच एका कंपनीसोबत परदेशात करार का? या चर्चेच्या केंद्रस्थानी अभिषेक लोढा होते, जे मंगलप्रभात लोढांचे पुत्र आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कराराचे कारण स्पष्ट केले. या करारामुळे महाराष्ट्रात नवीन आर्थिक संधी निर्माण होणार आहेत, ज्यामुळे रोजगार आणि तंत्रज्ञान वाढणार आहे. काय म्हणाले फडणवीस? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

करार डेटा सेंटर आणि गुंतवणुकीसाठी

हा सामंजस्य करार (MoU) डेटा सेंटर पार्क उभारण्यासाठी आहे. यात हायपरस्केलर आणि AI डेटा सेंटरचा समावेश आहे. जगातील चार मोठ्या कंपन्या यात गुंतवणूक करत आहेत, ज्यामुळे मुंबईला डेटा सेंटर क्षेत्रात अग्रेसर स्थान मिळेल.
3.80 टक्के परदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि फक्त 20 टक्के जमीन करारातील एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल 80 टक्के रक्कम परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) स्वरूपात येणार आहे. उरलेली केवळ 2 टक्के रक्कम जमिनीच्या स्वरूपात भारतीय बाजूने असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

परदेशी भांडवल स्वस्त आणि फायद्याचे

भारतीय कंपन्या आता जागतिक स्तरावर विस्तार करत आहेत. त्यांना तंत्रज्ञान आणि पैसा परदेशातून घ्यावा लागतो, कारण परदेशी भांडवल स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असते. अशा करारांमुळे देश आणि राज्याला आर्थिक फायदा होत असल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना

हा करार मुंबई महानगर प्रदेशात डेटा सेंटर इकोसिस्टम मजबूत करेल. यामुळे रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान विकास आणि राज्याची आर्थिक प्रगती होईल.  अशा गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र जगात आघाडीवर येईल, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी व्यक्त केला. 

टीकाकारांना फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

काही लोकांनी 'टूलकिट' चालवून यावर टीका केली, पण ज्यांना अर्थव्यवस्थेची समज नाही किंवा पैसे घेऊन टीका करणारे आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा. राज्याने यापूर्वी 75 टक्के गुंतवणूक यशस्वी केली आहे, हीच खरी सत्यता असल्याचे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले.

परदेशी गुंतवणुकीचा मोठा वाटा

एकूण करारांपैकी 83 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीचे आहेत. 18 देशांमधून अमेरिका, जपान, सिंगापूर, जर्मनी, फ्रान्स, युएई इत्यादी देशातून ही गुंतवणूक येत आहे. उर्वरित 16 टक्के गुंतवणूक परदेशी तंत्रज्ञान भागीदारीतून आहे. एसबीजी, ब्रुकफिल्ड, आर्सेलर मित्तल, स्कोडा, फॉक्सवेगन, टाटा, अदानी, रिलायन्स, कोकाकोला अशा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत करार झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

गुंतवणुकीचे क्षेत्र आणि वितरण

ही गुंतवणूक एआय, क्वांटम कम्प्युटिंग, डेटा सेंटर्स, ग्रीन स्टील, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स अशा आधुनिक क्षेत्रांत येणार आहे. राज्याच्या सर्व भागांत गुंतवणूक वाटली जाणार आहे – एमएमआर आणि कोकणमध्ये 22 टक्के, विदर्भमध्ये 13 टक्के, तर उर्वरित 50 टक्के इतर भागांत. कोकणात 3.5 लाख कोटी, विदर्भात 2.7 लाख कोटी, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 55 हजार कोटी, उत्तर महाराष्ट्रात 50 
हजार कोटी इत्यादी प्रमुख गुंतवणूक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
cm devendra fadanvisDavos TourdavosLodhaMangalprabhat Lodha

इतर बातम्या

Mumbai News: 10 थर लावून विश्वविक्रम करणाऱ्या जय जवान गोवि...

मुंबई बातम्या