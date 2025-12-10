English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रात बिबट्यांची संख्या अचानक का वाढली? वनमंत्र्यांनी सांगितलं कारण, म्हणाले...; 'पूर्वी बिबट्या वन्यजीव...'

Maharashtra Leopard News: महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचे संकट वाढले आहे. पण बिबट्यांची संख्या इतकी का वाढली जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 10, 2025, 04:34 PM IST
महाराष्ट्रात बिबट्यांची संख्या अचानक का वाढली? वनमंत्र्यांनी सांगितलं कारण, म्हणाले...; 'पूर्वी बिबट्या वन्यजीव...'
Maharashtra Leopard News: महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांचा धुमाकुळ वाढत चालला आहे. पुण्यातील जुन्नर, नाशिक, नागपूर या भागात बिबट्यांच्या हल्लातदेखील वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात अचानक बिबट्यांची संख्या का वाढली? याचे उत्तर थेट वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिलं आहे.

गणेश नाईक यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, पूर्वी बिबट्या हा वन्यजीव होता. आता तो वन्यजीव नसून उसाचा जीव झाला आहे. म्हणजे उसाच्या शेतात त्यांची पैदास झाली आणि त्यामुळं त्यांची वाढ झाली. बिबट्यांची संख्या वाढली आहे त्याचे कारण म्हणजे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे त्यात जन्मलेले बिबट यांची संख्याही वाढली आहे.

पुढे ते म्हणाले की, बिबट्या हा प्राणी शेड्युल एकमध्ये येतो. आता तो शेड्युल 2मध्ये करण्याचा प्रस्ताव आम्ही वनविभागाला पाठवला आहे. वन नसेल तिथे बिबटे आढळत असतील तर त्याची गणना वन्यजीवमध्ये करु नका अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे. परंतु, केंद्राच्या वन विभागाकडून बिबट्यांची नसबंदी करण्याची परवानगी मिळाली आहे पण ती फार कमी प्रमाणात आहे.

नागपूरच्या पारडी भागात बिबट्या शिरल्याची घटना घडली आहे. शिवनगर परिसरातील एका घरात हा बिबट्या शिरलाय या बिबट्यानं काही नागरिकांवर हल्ला करुन त्यांना जखमी केल्याची माहिती आहे. यावरही गणेश नाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूर आणि आजूबाजूच्या परिसरात लोकांना सावध करणारी यंत्रणा राबवली जाईल आणि या भागातील बिबट दूर जंगलात जातील याची काळजी घेतली जाईल, असं ते म्हणाले.

विविध राज्यांमध्ये अशीच समस्या निर्माण झाली आहे केंद्र आणि राज्य मिळून याबद्दल काम करत आहे. आणखी बिबट या भागात असू शकतात त्या अनुषंगाने वनविभागाचे अधिकारी सतर्क आहे अन्य विभागांची मदत घेतली जाईल अशी घटना घडणार नाही जनसामान्यावर हल्ला होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल, असंही गणेश नाईक यांनी म्हटलं आहे.

आजचे आज रेस्क्यू टीमला पूर्ण आवश्यक आयुध आणि यंत्रणा देण्याचे आदेश देतो. तुम्ही जसे सांगत आहे रेस्क्यू टीम खरोखर उशिरा पोहोचली असेल, तर त्याची माहिती घेतो, भविष्यात रेस्क्यू टीम वेळेत पोहोचेल यासाठी काळजी घेऊ. जखमींचा संपूर्ण उपचार खर्च सरकार करेल.. मजुरांचा रोजगार बिबट दहशतीमुळे बुडत असेल, तर त्या संदर्भात त्यांनाही नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करू, असंही त्यांनी अश्वस्त केले आहे.

FAQ

महाराष्ट्रामध्ये बिबट्यांची संख्या अचानक का वाढली आहे?

वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मते, बिबट्या आता उसाचा जीव झाला आहे. याचा अर्थ उसाच्या शेतात त्यांची पैदास झाल्यामुळे आणि उसाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे त्यांची संख्या वाढली आहे.

बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कोणता उपाय प्रस्तावित केला आहे?

सरकारने बिबट्याला वन्यजीव कायद्याच्या शेड्युल एक (Schedule I) मधून काढून शेड्युल दोन (Schedule II) मध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव वनविभागाला पाठवला आहे.

बिबट्यांची नसबंदी (Sterilization) करण्याची परवानगी मिळाली आहे का?

होय, केंद्राच्या वन विभागाकडून कमी प्रमाणात नसबंदी करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
leopard rescue operationforest department Nagpurleopard rooftop jumpdarted leopardNagpur leopard incident

