लालबागच्या राजाचं विसर्जन का रखडलं? कोळी बांधवाने सांगितली पूर्ण कहाणी; 'गेली अनेक वर्षे आम्ही..'

Lalbaugcha Raja immersion: मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणपती असलेल्या लालबागचा राजाची विसर्जन यात्रा ही देशातील सर्वात लांब आणि भव्य यात्रेंपैकी एक आहे. ही यात्रा सुमारे 20-25 तास चालते आणि रविवारी सकाळपर्यंत गिरगाव चौपाटीवर पोहोचेल. त्यानंतर, त्यांचे पूर्ण थाटामाटात आणि भक्तीने विसर्जन केले जाईल. मुंबईतील सर्वात लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडळ, लालबागचा राजा, लोकांच्या श्रद्धा आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहे. लालबाग परळ परिसरात असलेले हे पंडाल दरवर्षी गणेश चतुर्थीच्या वेळी जगभरातील भाविकांना आकर्षित करते. येथे भाविक केवळ दर्शनासाठीच नव्हे तर दूरवरूनही आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याच्या आशेने येतात. लालबागच्या राजाचे विसर्जन निर्धारित वेळेत न झाल्याने उलटसुलट प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर आता कोळी बांधव आणि गिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल वाडकर यांनी आपली बाजू मांडून स्पष्टीकरण दिले आहे.
प्रसिद्ध लालबागचा राजाचं विसर्जन रखडलं आहे. गिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल वाडकर यांनी यासंदर्भात व्हिडीओच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे. अनेक वर्ष झाली आम्ही लालबागच्या राजाचे विसर्जन करत आलेलो आहोत. काही कारणांमुळे लालबागच्या राजाचे विसर्जन झालेलं नाही. ओहोटी आणि भरतीचा अंदाज लालबाग मंडळाला आला नाही. आता आम्ही विसर्जन करत नाही कारण मंडळाने आता गुजरातच्या तरफामार्फत विसर्जन करतात, असे नाखवा हिरालाल वाडकर म्हणाले.
लाखो रुपये खर्चून अत्याधुनिक स्वयंचलित तराफा तयार केला, पण भरती-आहोटीचं ज्ञान नसल्यामुळे बाप्पा तराफ्यावर बसूच शकले नाहीत. मुंबईतील इतर गणेश मूर्तींचं विसर्जन आजही कोळी समाजाने यशस्वीपणे पार पाडलं—कारण समुद्र आमचा आहे, आणि श्रद्धा आमच्या रक्तात असल्याची प्रतिक्रिया कोळी बांधवांनी दिली.
'1934 मध्ये नवस फळल्यावर कोळी समाजानेच पहिला गणपती बसवला, आणि आज त्याच समाजाला विसर्जनाच्या वेळी बाजूला केलं जातं? ही केवळ विस्मृती नाही—ही अपमानाची गोष्ट आहे. निसर्गानेच जणू आयोजकांना चोख उत्तर दिलं.भर समुद्रात राजा वाट पाहत होता. आता तरी मंडळाने शहाणपणा दाखवावा आणि दरवर्षीप्रमाणे कोळी समाजाला विश्वासात घेऊन राजाचं विसर्जन विधिवत आणि सन्मानाने पार पाडावं. कोळी समाज म्हणजे विसर्जनाची परंपरा, श्रद्धेचा पाया आणि समुद्राचा खरा राजा', असल्याची प्रतिक्रियाही कोळी समाजाकडून देण्यात आली आहे.
उत्तर: लालबागचा राजाचे विसर्जन रखडण्याचे कारण समुद्रातील भरती-आहोटीचा अंदाज चुकल्याने आणि अत्याधुनिक स्वयंचलित तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यात अडचणी आल्याने आहे. नाखवा हिरालाल वाडकर यांनी सांगितले की, मंडळाला ओहोटी आणि भरतीचा अचूक अंदाज नसल्यामुळे विसर्जन प्रक्रिया थांबली आहे. याशिवाय, कोळी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञानाचा वापर न झाल्यानेही ही अडचण निर्माण झाली.
उत्तर: १९३४ मध्ये कोळी समाजाने नवस फळल्यावर लालबागचा राजा हा गणपती बसवला होता, आणि त्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे विसर्जनाची परंपरा सांभाळली. मात्र, आता मंडळाने अत्याधुनिक तराफ्याचा वापर सुरू केल्याने कोळी समाजाला बाजूला ठेवण्यात आले, ज्यामुळे त्यांच्यात नाराजी निर्माण झाली आहे. कोळी समाज समुद्र आणि विसर्जनाच्या परंपरेचा पाया मानला जातो.
उत्तर: कोळी समाजाच्या मते, मंडळाने शहाणपणा दाखवून त्यांना विश्वासात घ्यावे. त्यांचे समुद्राबद्दलचे ज्ञान आणि परंपरा वापरून विसर्जन विधिवत आणि सन्मानाने पार पाडता येईल. हे न केल्यास निसर्ग आणि समाजातून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेनुसार हे अपमानाचे वाटते, आणि मंडळाने यावर पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा आहे.