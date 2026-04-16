Explainer: 175 वर्षांपूर्वी भारतातील पहिली ट्रेन धावली, तेव्हा पण ठाणे ते CSMT प्रवासासाठी 57 मिनिट लागायची आत्ता पण 57 मिनिट लागतात; असं का?

First Train in India: 175 वर्षापूर्वी भारतातील पहिली ट्रेन धावली. महाराष्ट्रात मुंबईत ही पहिली रेल्वे धावली. भारतासाठी तो ऐतिहासिक क्षण होता. यानंतर आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात रेल्वेचे जाळे पसरले आहे. भारतीय रेल्वे नेटवर्क हे जगातील चौथ्या क्रमाकांचे मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. लोकल, एक्सप्रेस, राजधानी, तेजस ते अता वंदे भारत अशा अनेक जलद रेल्वे धावतात. यामुळे जलद ट्रेनमुळे अनेक तासांचा प्रवास काही तासांत पूर्ण होत आहे. तेव्हा ठाणे ते CSMT ही भारतातील पहिले ट्रेन धावली तेव्हा या प्रवासासाठी 57 मिनिट लागली. आत्ता पण ठाणे ते CSMT प्रवासासाठी 57 मिनिट लागत आहेत. जाणून घेऊय भारतातील या पहिल्या रेल्वे मार्गाचा रंजक इतिहास.
16 एप्रिल 1853 म्हणजेच बरोबर 173 वर्षांपूर्वी भारताच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने चाले लागली. भारतात पहिली रेल्वे धावली. रेल्वेगाडी तेव्हाचे बॉम्बे म्हणजेच आताचे मुंबई येथील बोरी बंदर आणि ठाणे दरम्यान धावली. 14 डब्यांची ही रेल्वेगाडी ओढण्यासाठी तीन इंजिनांचा वापर करण्यात आला. यावेळी 400 प्रवाशांनी या रेल्वेतून प्रवास केला. प्रत्येक भारतीयांसाठी हा अभिमानाचा क्षण होता. या रेल्वेले 21 तोफांची सलामी देऊन हा क्षण साजरा करण्यात आला. 'ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे' या भारताच्या पहिल्या रेल्वे कंपनीने ही देशातील पहिली रेल्वे चालवली.
16 एप्रिल 1853 दुपारी 3.30 बोरीबंदर येथून भारतातातील ही पहिली ट्रेन सुटली. 4.45 वाजता ही ट्रेन ठाणे स्टेशनला पोहोचली. बोरीबंदर ते ठाणे हे 34 किमी अंतर कापण्यासाठी या ट्रेनला 57 मिनिटे लागली. भारतातील या पहिल्या रेल्वे मार्गावर फक्त 5 स्टेशन होते. त्यावेळेस कुर्ला आणि दादर हे स्टेशन अस्तित्वातच नव्हते. बोरीबंदर आत्ताचे CSMT, भायखळा, सायन, भांडूप आणि ठाणे अशी 5 रेल्वे स्थानके होती. बोरीबंदर येथून ट्रेन सुटल्यावर सायन येथे इंजिनमध्ये पाणी भरण्यात आले. इंजीनमध्ये पाणी भरण्यासाठी आणि चाकांना ग्रीस लावण्यासाठी सायन येथे काही वेळ ट्रेन थांबली होती.
भारतातील पहिल्या रेल्वे मार्गावर ठाणे ते बोरी बंदर दरम्यान फक्त 5 स्टेशन होते. या मार्गावर आता 18 स्टेशन झाले आहेत. जस जसा विकास होत गेला, प्रवाशांची संख्या वाढत गेली तशी नवीन रेल्वे स्थानकांची निर्मीती करण्यात आली. मस्जिद बंदर परिसर प्रमुख व्यापारी क्षेत्र बनले. धान्य, फळ, भाजपीला यासह अनेक बाजारपेठा येथे सुरु झाल्या. 20 सप्टेंबर 1875 साठी मस्जिद (Masjid) रेल्वे स्टेशन बांधण्यात आले. यामुळे हजारो लोकांना याचा फायदा झाला. 1879 ते 1880 दरम्यान घाटकोपर (Ghatkopar) स्टेशन बांधण्यात आले. 1ऑक्टोबर 1883 रोजी माटुंगा (Matunga) स्टेशन, 1 जानेवारी 1884 रोजी करी रोड स्टेशन बांधण्यात आले.
सर्वात मोठा बदल म्हणजे 1892 ते 1895 दरम्यान जुने कुर्ला स्टेशन बंद करुन नवीन जागी कुर्ला स्टेशन बांधण्यात आले. या काळात 1892 मध्ये भायखळ, 1900 ते 1950 मध्ये रेल्वेचा विस्तार करुन विद्युतीकरण करण्यात आले. 1902 ते 1907 मध्ये विक्रोळी (Vikhroli) आणि मुलुंड (Mulund) स्टेशन उभारण्यात आले. 1925 मध्ये लोअर परेल, सँडहर्स्ट रोड (Sandhurst Road) स्टेशन सुरु करण्यात आले. 1961 च्या आसपास विद्याविहार (Vidyavihar), 1968 दरम्यान, कांजुर मार्ग (Kanjur Marg), 2006 मध्ये नाहुर (Nahur) स्टेशन बांधण्यात आले.