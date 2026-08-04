'वडिलांना संशय होता तर...', दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी कोर्टाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलं प्रश्चचिन्ह

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा सालियन हिच्या मृत्यूविषयी तिच्या वडिलांना संशय असताना अपघाती मृत्यूचू नोंद करण्याऐवजी एफआयआर का दाखल केला नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. 14 व्या मजल्यावरून पडलेल्या व्यक्तीच्या शवविच्छेदन अहवालात कोणत्याही गंभीर दुखापतींचा उल्लेख नसल्याबाबतही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
दिशा सालियन हिचा 8 जून 2020 रोजी मालाड येथील एका इमारतीच्या 14ल व्या मजल्यातरून पहून मृत्यू झाला होता. दिशा यांचे वडील सतीश सालियन यांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मुलीची सामूहिक बलात्कार करून हत्या झाल्याचा आरोप केला. जर मृत व्यक्तीचे वडील मृत्यूच्या परिस्थितीबाबत संशय व्यक्त करत असतील, तर एफआयआर नोंदवून तपास करण्यापासून पोलिसांना कोणी अडवले होते? असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
सुनावणी दरम्यान, सरकारी वकील शिरिश हिरे यांनी कोर्टात सांगितले की, पोलिसांनी दोनदा या प्रकरणाची चौकशी केली मात्र दोन्ही वेळेला तपासाअंती आत्महत्याच असल्याचे स्पष्ट झाले. साक्षीदारांच्या जबाबांनीही याला पुष्टी मिळाली. यावर न्यायालयाने शवविच्छेदन अहवालाचा संदर्भ देत प्रश्न उपस्थित केला की, एखादी व्यक्ती 14 मजल्यावरुन उंचीवरून पडली, तर तिच्या शरीरावर कोणत्याही दुखापती कशा नाहीत? यावर हिरे यांनी छायाचित्रांमध्ये मृतदेहावर डोक्याला दुखापत झाल्याचे दिसत असल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्ताकडून अधिवेक्ता निलेश ओझा यांनी आरोप केला आहे की, सुरुवातीला पोलिसांना दाखलेल्या फोटोंमध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे कोणतेही निशाण नाहीयेत. मात्र नंतर दाखवलेल्या फोटोंत हे निशाण दिसतात. त्यांनी पुराव्यांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोपदेखील केला आहे.
उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारत म्हटलं आहे की, या प्रकरणी कोणतीही एफआयआर दाखल करण्यात आलेली नाही आणि पोलिसांनुसार तपास पूर्ण झाला आहे. तर एडीआरसह सामान्य दस्तावेज याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करुन देण्यास काय अडचण आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
सतीश सालियन यांनी याचिकेत दिशा यांच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याची तसेच उद्धवसेनेचे आमदार आदित्य अकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याची मागणी केली आहे. याचिकेनुसार, जून 2020 मध्ये दिशा यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला असून त्यांच्यावर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. काही प्रभावशाली व्यक्तींना वाचवण्यासाठी राजकीय पातळीवर या प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.