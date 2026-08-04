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'वडिलांना संशय होता तर...', दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी कोर्टाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलं प्रश्चचिन्ह

दिशा सालियन हिच्या वडिलांनी तिच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला. असे असताना पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करण्याऐवजी एफआयआर का दाखल केला नाही? असा सवाल कोर्टाने केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:08 AM IST
'वडिलांना संशय होता तर...', दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी कोर्टाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलं प्रश्चचिन्ह
Image Credit: Why no FIR in Disha Salian death after father complaint Bombay HC asks mumbai police

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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