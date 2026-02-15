टिपू सुलतान आणि औरंगजेब हे विशिष्ट समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना विरोध का? इस्लाम पार्टीच्या नेत्याचे अजब वक्तव्य

Tipu Sultan controversy : मालेगाव महापालिकेत उपमहापौरांच्या दालनात टिपू सुलतानचा फोटो लावण्यात आला होता. यावरुन महाराष्ट्रात मोठा वाद पेटला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी टिपू सुलतानची तुलना शिवरायांशी केलीय.. टिपू सुलतानला शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष पाहिलं पाहिजे, असं म्हणत टिपू सुलतान शौर्य गाजवणारा योद्धा असल्याचं सपकाळांनी म्हटलंय.. शिवरायांनंतर टिपू सुलतान यांनी इंग्रजविरोधी लढा उभारला होता, असं विधान सपकाळांनी केले. यांच्या वादग्रस्त विधानानंतर राज्यभर पडसाद उमटत आहेत. सकपाळ यांच्याविरोधात राज्यभर आंदोलन होत आहेत. अशातच टिपू सुलतान आणि औरंगजेब हे विशिष्ट समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना विरोध का? असे अजब वक्तव्य इस्लाम पार्टीच्या नेत्याने केले आहे.
टिपू सुलतान आणि औरंगजेब हे विशिष्ट समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना विरोध का ? असा सवाल इस्लाम पार्टीचे असिफ शेख यांनी उपस्थित केला आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अभ्यास करूनच स्टेटमेंट दिले असेल तर हरकत काय असे म्हणत सपकाळ यांची असिफ शेख यांनी सकपाळ यांची एकप्रकारे पाठराखण केली आहे. मालेगावात महापौर आणि उपमहापौर कार्यालयात काही नगरसेवकांनी टिपू सुलतानचा फोटो लावला होता. या फोटावरुन महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात वाद सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचे देखील स्टेटमेंट येत आहेत. जातीवादी शक्तींची देखील स्टेटमेंट येत आहेत. आंदोलन होत आहेत. टिपू सुलतानचा वाद कधीपासून सुरू आहे. तुम्ही संविधानाला मिटवू शकता का? भारतीय जनता पार्टी आणि जातीवादी संघटना आंदोलन करतात ते संविधानाला मिटवतील का? ब्रिटिश काळात टिपू सुलतान हे इंग्रजांच्या विरोधात लढले होते. हे मी सांगत नाही ते संविधानात आहे. संविधानात स्पष्ट लिहिले आहे असे आसिफ शेख म्हणाले.
टिपू सुलतान, शेरे म्हैसूर, राणी लक्ष्मीबाई यांनी इंग्रजांविरुद्ध लढण्याचे सत्य आहे ते मिळू शकतील का? टिपू सुलतान एका विशिष्ट समाजाचे आहेत म्हणून विरोध का? औरंगजेब एक विशेष समाजसेवक म्हणून का अशा प्रकारचे वक्तव्य असिफ शेख यांनी केले आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संविधान वाचलं असेल. म्हणून त्यांनी हे स्टेटमेंट केलं असेल. त्यांनी असं अभ्यास करून तो स्टेटमेंट दिला असेल तर त्यास हरकत काय? तर हर्षवर्धन सपकाळांनी माफी मागावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.