English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Din : पुणेकरांना 'सुजाता मस्तानी' एवढी का आवडते?

महाराष्ट्रात 1 मे हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात खास करन पुण्यातअनेक अनिलिखित नियम आहेत. जसे की, पुण्यातील तुळशी बागेत खरेदी करणं, पुण्यात गेल्यावर 'सुजाता मस्तानी' खाणं. पुणेकरांना का आवडते एवढी 'सुजाता मस्तानी'? कारण अतिशय इंटरेस्टिंग. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 30, 2026, 07:31 PM IST
Maharashtra Din : महाराष्ट्र राज्य हा विविधतेने नटलेला आहे. प्रत्येक 14 मैलावर गेलो की, तेथील भाषा रितिभाती आणि संस्कृती बदलते. अशातच महाराष्ट्रात असंख्य जिल्हे, शहरं आणि गावं आहेत. प्रत्येक लोकांची चव वेगळी अन् आवड-निवड वेगळी असं असताना पुण्यातील लोकांच्या खाद्यसंस्कृतीबद्दल काय म्हणावं. पुण्यातील तुळशीबागेतील पुणेरी मिसळ पाव म्हणू नका किंवा अगदी जंगली महाराज रोडवरील स्वराज्य आणि हिंदवीचा साबुदाणा वडा म्हणू नका. एक ना अनेक असे पुणेकरांचे आवडीचे पदार्थ. पण यापेक्षा थोडा जास्त भाव खावून जाते ती "सुजाताची मस्तानी'. काय आहे या मस्तानीचं वेगळेपण. पुणेकरांना का आवडते एवढी मस्तानी. मस्तानीच्या नावा मागचा इतिहास काय?

Add Zee News as a Preferred Source

मस्तानी म्हणजे कोणता पदार्थ? 

आतापर्यंत अवघ्या महाराष्ट्राला माहित आहे ती म्हणजे बाजीरावची मस्तानी. पण 'सुजाताची मस्तानी' म्हणजे एक थंडगार पेय. पिवळ्या रंगाच्या या पेयात आंबा आटवलेलं दूध, आइस्क्रिम, केशर, भरपूर सुकामेवा आणि बर्फाऐवजी आइस्किमच्या गोळ्याचा समावेश असतो. या पदार्थांच्या मिश्रणाला मस्तानी असं म्हणतात. हा पदार्थ थंड असल्यामुळे तो गरमीमध्ये आवर्जून घेतला जातो. पण यासोबतच आता तो लोकप्रिय झाल्यामुळे पुण्यात गेलेला प्रत्येकजण "सुजाता-मस्तानी'ची चव चाखतो. 

कसं पडलं मस्तानी हे नाव?

पुण्यातील सदाशिव पेठेत शरदरावजी मामा कोंढाळकर यांचे हे 'सुजाता मस्तानी' या नावाचे लोकप्रिय हॉटेल आहे. सुरुवातीला त्यांचे फक्त पानाचे दुकान होते. या दुकानाच्या शेजारी असलेले किरणाचे दुकान बंद पडले. कोंढाळकरांनी हे दूकान भाडेतत्त्वावर घेतले आणि तिथे आइस्क्रिमच दुकान सुरु केलं. मुलीच्या नावावरुन या दुकानाला सुजाता नाव दिले. जेथे ते मस्तानी हा पदार्थ विकू लागले. मस्तानी हे पेय पुणेकरांना आवडू लागल्याने त्यांनी  "सुजाता-मस्तानी' हे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. 

मस्तानीमुळे ट्रॅफिक जाम 

80 च्या दशकात कोंढाळकरांनी 'सुजाता मस्तानी' साठी हक्काची जागा घेतली. आता मस्तानीसाठी दिवसापेक्षा रात्री जास्त गर्दी होते. अगदी पोलिसांना ट्रॅफिक जाम सोडवण्यासाठी उभं राहावं लागतं. कोंढाळकरांची नवी पिढी देखील या व्यवसायात उतरली आहे. पुण्यातच नाही तर मस्तानी आता संपूर्ण देशात लोकप्रिय झाली आहे. 

मस्तानीचे प्रकार 

आंब्यांसोबतच पिस्ता, चॉकलेट, सीताफळ अशा अनेक फ्लेवर्सची मस्तानी उपलब्ध आहे. उन्हाळ्यात थंड गारवा देणारा हा पदार्थ असल्याच समोर आळं आहे. पुण्यात मस्तानीला 'सुजाता मस्तानी'ने ओळख निर्माण केली आहे. 

घरी कशी बनवाल मस्तानी

महत्त्वाचे घटक  -आंबे, आईस्क्रीम, दूध, साखर, बर्फ, सुकामेवा या साहित्याची गरज असते. 
 कशी तयार कराल - सर्वात प्रथम आंबे स्वच्छ धुवून घ्यावे. त्यानंतर आंब्याचे साल काढून घेऊन छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये आंब्याच्या फोडी कराव्यात. काही तुकडे बाजूला ठेवून आंब्याचे तुकडे, त्यात साखर, आईस्क्रीम, दुध आणि बर्फ एकत्र करून मिक्सरमधून काढावे. हे मिश्रण ग्लास मध्ये टाकावे त्यापूर्वी बाजूला ठेवलेले आंब्याचे तुकडे ग्लासमध्ये टाकावे. मिश्रण टाकल्यानंतर त्यावर आईस्क्रीम आणि बर्फ टाकावा. सर्वात शेवटी यावर सुकामेव्याचे बारीक तुकडे टाकावेतय. यामुळे मस्तानीला वेगळी चव येते. 

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

...Read More

Tags:
Food articleFood marathi newspune newspunemaharashtra day

