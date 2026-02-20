English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • राज ठाकरेंनी अचानक उपमुख्यमंत्री शिंदेंना भेण्याचं कारण समोर; मुंबई, पुण्यातील मोठ्या प्रश्नावर चर्चा

राज ठाकरेंनी अचानक उपमुख्यमंत्री शिंदेंना भेण्याचं कारण समोर; मुंबई, पुण्यातील मोठ्या प्रश्नावर चर्चा

Why Raj Thackeray Meet DCM Eknath Shinde: उद्धव ठाकरेंसोबत राजकीय युती केल्यानंतर राज यांनी पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याने या भेटीवरुन वेगवेगळे तर्क लढवले जात असतानाच आता या भेटीमागील खरं कारण समोर आलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 20, 2026, 12:00 PM IST
राज ठाकरेंनी अचानक उपमुख्यमंत्री शिंदेंना भेण्याचं कारण समोर; मुंबई, पुण्यातील मोठ्या प्रश्नावर चर्चा
बुधवारी दोन्ही नेत्यांची झाली भेट

Why Raj Thackeray Meet DCM Eknath Shinde: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. मात्र या भेटीचं कारण समोर आलं नव्हते. अखेर आज पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर राज यांच्या या भेटीमागील खरं कारण पुढे आलं आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये राज ठाकरेंच्या पक्षाने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत युती केल्यानंतरही ठाकरे बंधूंना म्हणावं तस यश मिळालं नाही. याच पार्श्वभूमीवर अचानक राज यांनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याने या भेटीचं कारण काय? यावरून अनेक चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्याचं दिसून आलं. या भेटीचे कारण गुलदस्त्यात होते. मात्र आत त्यासंदर्भात सूत्रांनी मोठा खुलासा केला आहे.

कशासाठी राज यांनी घेतली शिंदेंची भेट?

राज आणि शिंदेंची ही भेट ही मुंबई शहराच्या अनधिकृत पार्किंगच्या मुद्द्यावर घेतल्याची माहिती आता समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे त्याअंतर्गत शहराच्या विकास या मुद्द्यावर चर्चा झाली. फक्त मुंबईचाच विषय नव्हे तर पुणे, नाशिक आणि इतर नव्याने वाढत असलेल्या शहरात वाढलेली वाहतूक कोंडी आणि विकासकामे यात पार्किंगमुळे अडथळे निर्माण केले जातात त्या अनुषंगाने भेट घेण्यात आल्याची वरिष्ठ सूत्रांची माहिती दिली आहे. याच विषयावर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही भेट घेतली होती.

भेटीनं जळफळाट टीकेला राऊतांचं उत्तर

दरम्यान, राज आणि शिंदेंची भेट राजकीय नव्हती तरी या भेटीवरुन राजकारण चांगलेच तापल्याचे दिसले. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, शिंदे सेनेच्या महिला नेत्या शितल म्हात्रेंनी या भेटीमुळे उद्धव ठाकरे अस्वस्थ असल्याची टीका केली. सामंतांनी तर उद्धव ठाकरेंना टोला लगावताना जळफळाट होत असल्याचंही म्हटलं. या टीकेला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी खोचक शब्दांमध्ये उत्तर पत्रकारांशी बोलताना दिलं. "कोण जळलं? त्यांचा रोख कोणावर असेल? त्यावर आमच्या पक्षाने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे का? कोणी काही बोललं का? ते स्वत: जळत आहेत. त्यांच्या बुडाला आग लागली आहे. या विषयावर त्यांनी चर्चा करु नये. ते मूर्ख लोक आहेत," असं म्हणत राऊतांनी शिंदे सेनेच्या नेत्यांवर निशाणा साधला.

शिंदे आणि आमचं भांडण टोकाचं...

यावेळी राऊतांनी एकनाथ शिंदेंवरही टीका केली. "एकनाथ शिंदे आमचं भांडण आहे आणि राहील. ते भांडणं व्यक्तिगत नसून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचं, हिताचं, नैतिकतेचं आहे. हे भांडण आम्ही टोकाला नेऊ. याउपर मी काही बोलायचं नाही. असं सांगूनही तुम्ही वारंवार हा प्रश्न विचारताय," असं म्हणत राऊत पत्रकारांवरच चिडल्याचं दिसून आलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Raj Thackeraydcmeknath shindeTo MNS Chiefreal reason

