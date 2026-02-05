English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीसाठी राष्ट्रवादी पक्षाने एवढी घाई का केली? खासदार सुनील तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीसाठी राष्ट्रवादी पक्षाने एवढी घाई का केली? खासदार सुनील तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं

Sunil Tatkare To The Point : अजितदादांच्या जाण्याला 12 दिवस सुद्धा उलटले नसताना इतक्या घाईघाईत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुनेत्रा यांचा शपथविधी का केला असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत होता. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमध्ये खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. 

पूजा पवार | Updated: Feb 5, 2026, 07:21 PM IST
Photo Credit - Social Media

Sunil Tatkare To The Point : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या (Ajit Pawar) विमान अपघातात झालेल्या अकाली निधनानंतर काहीच दिवसात त्यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांना राज्य सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं. 28 जानेवारी रोजी अजित पवारांचं दुर्दैवी निधन झालं आणि त्यानंतर 31 जानेवारी रोजी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा राजभवनात शपथविधी पार पडला. मात्र अजितदादांच्या जाण्याला 12 दिवस सुद्धा उलटले नसताना इतक्या घाईघाईत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुनेत्रा यांचा शपथविधी का केला असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत होता. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमध्ये खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. 

एकमताने घेतला गेला निर्णय : 

सुनेत्रा पवारांच्या गटनेतेपदी निवडी संदर्भात आणि उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधी संदर्भात बोलताना सुनील तटकरे म्हणाले की, 'यासंदर्भात विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली गेली होती. यात  41 पैकी 38 आमदार उपस्थित होते. तर दोन आमदार काही कारणास्थव पोहोचू शकले नाही तर त्यांनी याविषयी  पक्ष जी भूमिका घेईल ती मान्य आहे अशी भूमिका घेतली होती. तसेच या बैठकीत आम्ही सगळे खासदार लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे उपस्थित होतो. विधिमंडळ पक्षाने एका मताने सुनेत्रा वहिनींची एका मताने गटनेते पदी निवड केली. त्यानंतर आम्ही ते पत्र मुख्यमंत्री महोदयांना दिलं आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला'. 

वहिनींनी दाखवलेला धीरोदात्तपणा अत्यंत महत्वाचा : 

सुनील तटकरे पुढे म्हणले की, 'वहिनींनी ज्या धीरोदात्त पद्धतीने दादांनी जो विचाराचा वारसा सुरु केला होता तो पुढे चालू ठेवण्यासाठी ज्या आम्हाला सावरत, त्यांना स्वतःला सावरत जो धीरोदात्तपणा दाखवला तो अत्यंत महत्वाचा आहे. आमच्या विधिमंडळ पक्ष बैठकीत चर्चा एकमताची झाली. तेव्हा त्या चर्चेचा तपशील देण्याची काय आवश्यकता आहे'. 

हेही वाचा : अजित पवारांचा शेवटचा व्हिडीओ अखेर आला समोर; राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच केला रिलीज, म्हणाले होते, 'मी फक्त...'

 

घाईघाईने शपथविधी का करण्यात आला? 

घाईघाईने शपथविधी का करण्यात आला याबाबत बोलताना सुनील तटकरे म्हणाले की, 'माझंही आपल्या मार्फत जे हे प्रश्न विचारतात त्यांना मी याबाबतीत हेच विचारतोय कि विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात शव अंतदर्शनसाठी ठेवलेला असताना म्हणजे पहिल्याच दिवशी त्या दिवसापासून विलानीकरणाची चर्चा सुरु करण्याची घाई कोणाला आणि का? याचं जर उत्तर मिळालं तर बाकीच्या बाबी स्पष्ट होतील'. सुनील तटकरे यांनी या प्रश्नावर सविस्तर स्पष्ट उत्तर देणं टाळलं आणि  माझ्या विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर येऊ द्या तेव्हा मी जरूर बोलेन' असं त्यांनी म्हंटल. 

