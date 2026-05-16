'मी काय घाबरतो काय त्यांना...' संयुक्त प्रचार सभेला रोहित पवार का नव्हते? स्वत: केला मुलाखतीत खुलासा

Rohit Pawar Interview : शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी झी 24 तासला 'टू द पॉईंट' मध्ये खास मुलाखती झाली आहे, यामध्ये त्यांनी अनेक खुलासे केले आहेत. त्याचबरोबर ते संयुक्त सभेला का गेले नाही यासंदर्भात देखील त्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
रोहित पवार हे त्यांच्या स्पष्ट वक्तेपणासाठी ओळखले जातात, त्यांनी झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. यामध्ये त्यांनी अनेक राजकीय नेत्यांवर निशाणा साधला आहे, एवढेच नाही तर त्यांनी अजित पवार यांच्याबद्दल संयुक्त सभेमध्ये त्यांची अनुपस्थिती का होती? याबद्दल त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. रोहित पवार यांना मुलाखतीमध्ये एक व्हिडिओ संयुक्त प्रचार सभेमधील दाखवण्यात आला, यासंदर्भात त्यांना विचारण्यात आले की ते संयुक्त प्रचार सभेला का गेले नाही यावर त्यांनी त्यांचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
संयुक्त प्रचार सभेला त्यांच्या पक्षामधील अनेक नेते त्याचबरोबर सुप्रिया सुळे यादेखील त्या सभेला होत्या पण रोहित पवार कोठे व्यस्त होते? कारण रोहित पवार यांनी याआधी त्याठिकाणी त्यांनी सभा केल्या होत्या पण सर्वात मोठ्या सभेला का गेले नाही? यावर उत्तर देताना रोहित पवार म्हणाले की, सुप्रिया सुळे या संयुक्त प्रचार सभेच्या 7 ते 8 दिवस केंद्रामध्ये व्यस्त होत्या. त्याचबरोबर त्या पक्षाच्या प्रमुख असल्यामुळे आणि 8 खासदारांच्या प्रमुख असल्यामुळे त्या काही कामांमध्ये व्यस्त होत्या. त्या काळामध्ये मी (रोहित पवार) बारामतीमध्ये फिरत होतो असे त्यांनी सांगितले.
पुढे त्यांनी सांगितले की, बारामतीमध्ये जेव्हा प्रचार सुरु होते तेव्हा मी निर्णय घेतला होता की मी महायुतीच्या कोणत्याही व्यासपीठावर जाणार नाही असे रोहित पवार यांनी सांगितले. यावर त्यांना संपादक कमलेश सुतार यांनी प्रश्न केला की, सुनील तटकरे आणि इतर राजकीय व्यक्ती तिकडे होत्या म्हणून तुम्ही तिकडे गेला नाहीत का? यावेळी रोहित पवार म्हणाले की 'मी काय घाबरतो काय त्यांना' मी काही त्यांना घाबरत नाही माझा तेव्हा निर्णय होता की महायुतीच्या स्टेजवर न जाण्याच्या निर्णयावर मी ठाम आहे.
त्याचबरोबर त्यांनी सुनील तटकरे यांच्याबद्दल देखील त्यांनी वक्तव्य केले, कारण या दोघांमध्ये अनेकदा शाब्दिक वाद झाले होते. यावर रोहित पवारांना व्हिडिओ दाखवल्यानंतर ते सुनील तटकरे यांना म्हणाले की अजित पवारांच्या धक्कादायक घटनेनंतर सुनील तटकरे आणि इतर नेत्यांची बैठक झाली होती असा त्यांनी खुलासा केला.