विमान दुर्घटनेत अजित पवारांसह सर्वांचे मृतदेह ओळखण्याजोगा नसतानाही कागदपत्रे का जळाली नाहीत? राष्ट्रवादी आमदाराचा अत्यंत गंभीर प्रश्न

Amol Mitkari Questions On Ajit Pawar Plane Crash in Baramati: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. या अपघातानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशातच या प्रकरणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी काही सवाल उपस्थित केले आहेत. मृत्यूच्या आदल्या दिवशी दुपारनंतर अजित पवारांचा कुठलाही कार्यक्रम नव्हता. यादरम्यान अजित पवार पक्षातील कार्यकर्त्यांशी भेटल्याचं समजलं. दुस-या दिवशी कामं आटोपून बारामतीकडे निघाले. त्यानंतर त्यांचा अपघात झाला. मात्र गेल्या तीन दिवसांपासून मनात शंकाचं काहूर माजल्याचं मिटकरींनी म्हटल आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मृतदेह ओळखण्याजोगा नसतानाही कागदपत्रे कशी काय जळाली नाहीत? असा सवाल अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे.
विमानाचा टेकऑफ नेमका किती वाजता झाला? आधी सहा जण विमानात होते असे सांगण्यात आले, नंतर पाच जण असल्याचे का सांगितले गेले? पेट्रोल टाकी फुल असताना विमानाने आणखी गिरक्या का घेतल्या नाही ? तसेच पायलटला विमान पुण्याला परत आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असताना त्यांनी लँडिंग का केली. असे अनेक सवाल आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केले आहेत. दोन्ही पायलट कसे बदलले गेले? दोन्ही पायलट एकाच वेळी ट्रॅफिकमध्ये अडकले होते का? दारूच्या आरोपावरून ज्यांना निलंबित करण्यात आले होते, त्या पायलटला पुन्हा सेवेत कसे रुजू करून घेण्यात आले, यासारखे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत.
या प्रकरणाची केवळ सीआयडी चौकशी न करता उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. हा अपघात आहे की घातपात, याचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी अमोल मिटकरी यांनी केली आहे. यासंदर्भात आपण केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार असून अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अपघातानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे मोठ्या भावासारखे सोबत राहिले असून, ते उच्चस्तरीय चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.