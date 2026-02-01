English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विमान दुर्घटनेत अजित पवारांसह सर्वांचे मृतदेह ओळखण्याजोगा नसतानाही कागदपत्रे का जळाली नाहीत? राष्ट्रवादी आमदाराचा अत्यंत गंभीर प्रश्न

अजित पवार यांचं बारामतीमध्ये विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्याने एकीकडे हळहळ व्यक्त केली जात असताना, दुसरीकडे काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रश्न विचारणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेही आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेत्याने अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Feb 1, 2026, 05:58 PM IST
Amol Mitkari Questions On Ajit Pawar Plane Crash in Baramati: राज्याचे उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी  विमान अपघातात निधन झाले. या अपघातानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशातच या प्रकरणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी काही सवाल उपस्थित केले आहेत. मृत्यूच्या आदल्या दिवशी दुपारनंतर अजित पवारांचा कुठलाही कार्यक्रम नव्हता. यादरम्यान अजित पवार पक्षातील कार्यकर्त्यांशी भेटल्याचं समजलं. दुस-या दिवशी कामं आटोपून बारामतीकडे निघाले. त्यानंतर त्यांचा अपघात झाला. मात्र गेल्या तीन दिवसांपासून मनात शंकाचं काहूर माजल्याचं मिटकरींनी म्हटल आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मृतदेह ओळखण्याजोगा नसतानाही कागदपत्रे कशी काय जळाली नाहीत?  असा सवाल अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे. 

विमानाचा टेकऑफ नेमका किती वाजता झाला? आधी सहा जण विमानात होते असे सांगण्यात आले, नंतर पाच जण असल्याचे का सांगितले गेले? पेट्रोल टाकी फुल असताना विमानाने आणखी गिरक्या का घेतल्या नाही ? तसेच पायलटला विमान पुण्याला परत आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असताना त्यांनी लँडिंग का केली. असे अनेक सवाल आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केले आहेत. दोन्ही पायलट कसे बदलले गेले? दोन्ही पायलट एकाच वेळी ट्रॅफिकमध्ये अडकले होते का? दारूच्या आरोपावरून ज्यांना निलंबित करण्यात आले होते, त्या पायलटला पुन्हा सेवेत कसे रुजू करून घेण्यात आले, यासारखे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत.

या प्रकरणाची केवळ सीआयडी चौकशी न करता उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. हा अपघात आहे की घातपात, याचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी अमोल मिटकरी यांनी केली आहे. यासंदर्भात आपण केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार असून अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अपघातानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे मोठ्या भावासारखे सोबत राहिले असून, ते उच्चस्तरीय चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

