दारुड्या नवऱ्याचा बायकोने घेतला जीव, दारू पिऊन त्रास देणाऱ्या नवऱ्याला बायकोची मारहाण

अनिरुद्ध दवाळे, झी 24 तास अमरावती : अमरावतीच्या खारतळेगावात एक धक्कादायक घटना घडलीय. पतीच्या सततच्या दारूच्या सवयीमुळे संतापलेल्या पत्नीने केलेल्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू झालाय. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून वलगाव पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केलाय.
दारुड्या नवऱ्याची त्रासलेल्या पत्नीने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना अमरावतीच्या खारतळेगावात घडलीय. मंगेश गोटे असं या हत्या झालेल्या पतीचं नाव आहे. मंगेशला दारुचं व्यसन होतं. आणि त्यामुळे पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत होते. दरम्यान पुन्हा एकदा दारूच्या कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. या वादातून संतापलेल्या पत्नीने पती मंगेश गोटेला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत मंगेश गोटे गंभीर जखमी झाला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच वलगाव पोलीस घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी पत्नीने मारहाण केल्याची पोलिसांनी कबुली दिलीय.
दारुचं व्यसन घरसंसार उद्ध्वस्त करते. सुखी संसाराची राखरांगोळी होते. तसाच गोटे कुटुंबाचाही संसार उद्ध्वस्त झालाय. मंगेश गोटेच्या दारुच्या व्यसनाला आणि सततच्या त्रासाला कंटाळून त्याच्याच पत्नीने केलेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झालाय. आणि या दारुच्या व्यसनापायी आणखी एक संसार उद्ध्वस्त झालाय.