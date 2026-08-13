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मोशी कचरा डेपो दुर्घटनाः एक महिना आधी पतीला गमावलं, आता पत्नीने संपवलं जीवन, दोन चिमुकल्या पोरक्या

भोसरी एमआयडीसी पोलीस स्टेशन मध्ये नागेश गायकवाडच्या पत्नीचे आत्महत्या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद दाखल करण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:57 PM IST
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनाः एक महिना आधी पतीला गमावलं, आता पत्नीने संपवलं जीवन, दोन चिमुकल्या पोरक्या
Image Credit: Wife of deceased in Moshi accident ended life left 2 girl orphaned

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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