/मोशी कचरा डेपो दुर्घटनाः एक महिना आधी पतीला गमावलं, आता पत्नीने संपवलं जीवन, दोन चिमुकल्या पोरक्या

पुण्यातील मोशी येथे कचरा डेपो दुर्घटनेतील मृत नागेश गायकवाड यांच्या पत्नीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर येत आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून भोसरी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. मात्र त्यांनी आत्महत्या कशामुळं केली, हे मात्र अद्याप समोर आलेले नाही. सोनाली नागेश गायकवाड (23) असं त्यांचे नाव आहे.
8 जुलै रोजी पिंपरी-चिंचवड येथील मोशी कचरा डेपोत कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 9 जणांचा मृत्यू झाला होता. नागेश गायकवाड यांचादेखील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली दबून मृत्यू झाला होता. या घटनेला एक महिना उलटून काहीच दिवस झाले असताना आता त्यांच्या पत्नीनेही आत्महत्या करत जीवन संपवलं आहे. या घटनेने कुटुंबीयांनाही मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
पोलिसांना नागेश यांच्या पत्नीची कोणतीही सुसाइट नोट आढळली नाही. काल संध्याकाळच्या सुमारास त्यांनी सोनाली गायकवाड यांनी गळफास घेत आत्महता केली आत्महत्या केली. सोनाली यांचा मृतदेह रुग्णालयात आणण्यात आला असून पोस्टमार्टम सुरू आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. तसंच, त्यांनी आत्महत्या का केली याची चौकशीदेखील पोलिसांकडून सुरू आहे.
नागेश यांच्या मृत्यूनंतर सोनाली या प्रचंड मानसिक तणावाखाली होत्या. त्या गृहणी असून त्यांना दोन मुली असून एकाची वय चार वर्ष व एकीचे वय दीड वर्ष इतके आहे. नागेश पाठोपाठ अवघ्या एक महिन्याच्या अंतराने सोनालीने जीवन संपवल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. तर दोन चिमुकल्या मुलींच्या डोक्यावरचे मायेचे छत्र हरवल्याची भावना व्यक्त करण्यात येते.
पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत 26 वर्षीय नागेश गायकवाड यांचा मृत्यू झाला होता. नागेश हे तिथे तीन वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करत होते. नागेश यांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण कुटुंबावर दुखःचा डोंगर कोसळला होता. तर, आता सोनालीनेही जीवन संपवल्याने आई-वडिलांच्या मायेला मुली पोरक्या झाल्या आहेत.
नागेश गायकवाड यांच्या मृत्यूनंतर नागेशचे कुटुंबीय सोनालीचा मानसिक छळ करत असल्याचा आरोप सोनालीच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी केला आहे. सोनालीने आत्महत्या केल्यानंतर तिचे सासू-सासरे कुठे पसार झाले? ते हॉस्पिटलमध्ये किंवा पोलीस स्टेशनमध्ये का उपस्थित नाहीत? असा जवाब सोनालीच्या माहेरचे नातेवाईक विचारत आहेत.
सोनाली गायकवाड हिने आत्महत्या केली नसून तिचा घातपात करण्यात आला आहे असा आरोप सोनाली गायकवाडच्या नातेवाईकांनी केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल करावी अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे.