चकाकणारी कांती, पट्टेदार रुबाब; 'टग्या वाघ' समोर येताच पर्यटकांची धमाल कॉमेंट्री; पाहा- ऐका हा Video

Nagpur Tiger Video : शहरी भागांमध्ये असणाऱ्या किंबहुना कथिक गावं (ज्यांनाही शहरीकरणाची हवा लागली आहे) अशा ठिकाणी वास्तव्यास असणाऱ्यांना कायमच वन्य प्राण्यांविषयी आणि त्यातही वाघ, सिंह, चित्ता, बिबट्या यांच्याविषयी कायमच कुतूहल वाटतं. असे हे प्राणी पाहण्यासाठी काही मंडळी अभयारण्य किंवा तत्सम ठिकाणांना भेट देतात. पण, कैक प्रसंगी तिथं जाऊन, अगदी पैसे देऊनही या प्राण्यांचं दर्शन किंवा मुख्यत्वे व्याघ्रदर्शन काही शक्य होत नाही.
व्याघ्रदर्शनासाठीच्या सफरीमध्ये वाघ न दिसल्यानं अनेकांचाच हिरमोड होतो. मात्र काही पर्यटकांना अगदी अनपेक्षित पणे बराच वेळ या वाघोबानं स्वत:हून समोर येत दर्शन दिलं आणि मग काय, बंद कारमधून काचेच्या पलिकडे वाघ पाहताना सुरू झाली या पर्यटकांची धमाल कॉमेंट्री. म्हणूनच हा व्हिडीओ पाहण्याजोगा आणि ऐकण्याजोगाही आहे.
सध्या चर्चेच असणारा हा व्हिडीओ आहे व्याघ्र दर्शनाचा. पण पर्यटकांना हे व्याघ्र दर्शन सफारी दरम्यान नव्हे तर चक्क एका सहज केलेल्या प्रवासादरम्यान झालं आहे. राष्ट्रीय महामार्ग लगत असलेल्या जंगलात हा वाघोबा उभा होता.
नागपूर- जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग लगत चोरबाहूली ते देवलापार दरम्यान प्रवास करत असताना पर्यटकांना हे व्याघ्र दर्शन झालं वाघ दिसताच पर्यटकांच्या संवादातून आणि व्हिडिओतून त्यांना झालेला आनंद, त्यांच्या मनात असणारी भीती अशा अनेक भावना उचंबळून येत असल्याचं कानी पडत आहे. त्यांच्यातील संवादचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
एरवी सफारीतही दर्शन न देणारा वाघ नागपूर जबलपूर महामार्ग लगत दिसल्यामुळे पर्यटकांना आनंदाला पारावर राहिलेला नाही व्यक्तृ. 'टग्या वाघ' दिसल्याचं हे पर्यटक बोलत आहेत. 'सफारिशिवाय पैसे वसूल झाल्याची' ते चर्चा करत आहेत. दरम्यान वाघ राष्ट्रीय महामार्ग पार करण्याचा प्रयन्त करत असताना त्याला वाहनाची धडक लागणार नाही ना याची तगमगही आणि चिंताही त्यांना वाटत आहे. हा वाघ या मंडळींचा प्रवास अविस्मरणीय करून गेला असंच म्हणायला हरकत नाही. हा व्हिडीओ पाहून तुम्ही काय म्हणाल?