भूषण गवई राजकारणात प्रवेश करणार? माजी सरन्यायाधीश स्पष्टपणे म्हणाले, 'नियतीच्या मनात...'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर आणि 6 महिन्याच्या कार्यकाळानंतर भूषण गवई राजकारणात प्रवेश करणार का? अशी चर्चा सातत्याने होताना दिसते. या प्रश्नावर माजी सरन्यायाधीशांनी झी 24 तासच्या टु द पॉइंट कार्यक्रमात थेट उत्तर दिलं आहे. झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी आम्ही तुम्हाला कधी राजकारणात येताना बघू का? असा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा गवई यांनी या प्रश्नाचे थेट उत्तर देत चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.
भूषण गवई यांच्या वडिलांची मोठी राजकीय कारकिर्द होती. बंधू राजकारणात असून आईदेखील सामाजिक कार्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळं सरन्यायाधीशपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर गवई राजकारणात दिसणार का? असा प्रश्न त्यांना टु द पॉइंट कार्यक्रमात केला होता. त्यावर त्यांनी स्पष्टपणे उत्तर दिलं आहे, 'राजकारणात येण्याचा सध्या कोणताही विचार नाहीये, पण सामाजिक कार्य करण्याची इच्छा राहिलंच, असं उत्तर त्यांनी दिलं आहे. तसंच, ते पुढे म्हणाले की, 'राजकारणात येण्याचा माझ्या डोक्यात तसा विचार नाही. पण स्पष्टपणे नाही म्हटलं आणि काही वर्षात नियतीच्या मनात काय असते आपण सांगू शकत नाही.'
'ज्यावेळेला मी अमरावतीत सामान्य कुटुंबात जन्म घेतला. शिक्षणाच्या सुरुवातीला पालिकेच्या शाळेत होतो. सुरुवातीला आम्हाला ताडपत्रीवर बसायला लागायचे. तेव्हा विचारही केला नव्हता की मला देशाचे सरन्यायाधीश होता येईल. त्यामुळं नियतीच्या मनात काय असेल सांगू शकत नाही,' असं भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे.
'मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की वडील राजकारणात आल्यावर आम्ही मुंबईला आलो. त्यानंतर माध्यमिक शाळेत शिकत असताना किंवा महाविद्यालयात शिकत असतानाही मला कोणत्याही प्रकारे या समाजाचे आहोत किंवा शेड्युल कास्टचे आहेत म्हणून दुजाभाव केला जातोय, असा अनुभव कधीच आला नाही. नोकरीच्या ठिकाणीही वकिली करताना असा अनुभव आला नाही.'