भाजपा खासदाराच्या पुत्राला मिळणार उमेदवारी? तिसरी पिढी येणार राजकारणात?

BMC Election 2025 Kolhapur: कोल्हापूर शहरातील राजकारणात पुन्हा एकदा महाडिक कुटुंबाची चर्चा रंगू लागली आहे. भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक यांचे चिरंजीव कृष्णराज महाडिक आगामी कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत उतरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या चर्चेमुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. माहितीनुसार, कृष्णराज महाडिक प्रभाग क्रमांक तीन मधून महापालिका निवडणूक लढवण्याबाबत चाचपणी करत आहेत. स्थानिक पातळीवर नागरिकांशी संवाद, कार्यकर्त्यांशी बैठका आणि मतदारांचा प्रतिसाद जाणून घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कोल्हापूर शहरात महाडिक घराण्याची तिसरी पिढी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेची तयारी, पण महापालिकेत एन्ट्री?
कृष्णराज महाडिक हे आतापर्यंत विधानसभेच्या दृष्टीने तयारी करत असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता ते महानगरपालिका निवडणुकीत उतरून राजकीय अनुभव घेणार का, याबाबत वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. महापालिका निवडणूक ही स्थानिक राजकारणात स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची संधी मानली जाते. त्यामुळे कृष्णराज यांचा हा संभाव्य निर्णय पुढील राजकीय वाटचालीसाठी निर्णायक ठरू शकतो.
महाडिक कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी
महाडिक कुटुंबाचे कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठे योगदान राहिले आहे. खासदार धनंजय महाडिक हे जिल्ह्यातील प्रभावी नेते मानले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाडिक घराण्याने अनेक निवडणुकांमध्ये आपली ताकद दाखवून दिली आहे. त्यामुळे कृष्णराज महाडिक निवडणुकीत उतरल्यास त्यांना अनुभवाचा आणि संघटनात्मक ताकदीचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत घोषणा अद्याप नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाडिक कुटुंबाकडून किंवा भाजपकडून कृष्णराज महाडिक यांच्या उमेदवारीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या या सर्व गोष्टी चर्चेपुरत्याच मर्यादित आहेत. मात्र, राजकीय हालचाली आणि स्थानिक स्तरावरील हालचाल पाहता, येत्या काही दिवसांत यावर स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी संभाव्य उमेदवारांची नावे पुढे येत आहे. कृष्णराज महाडिक यांची एन्ट्री झाली तर निवडणूक अधिकच चुरशीची होणार हे निश्चित आहे.