/9 जुलैला संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळा बंद राहणार? शिक्षकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने काय म्हटलं?

राज्यातील शिक्षक संघटनांनी 9 जुलै रोजी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनादरम्यान शिक्षक सामूहिक रजेवर जाणार असल्याने अनेक शाळा बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यासंदर्भात शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देत सर्व शाळांना अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शाळा प्रशासनाने आपल्या संबंधित शाळेशी संपर्क ठेवूनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी 9 जुलै रोजी सामूहिक रजेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), पदोन्नतीतील अडचणी, संचमान्यता धोरण, बीएलओची (BLO) अतिरिक्त कामे, तसेच इतर प्रलंबित सेवा विषयक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनात अनेक प्रमुख शिक्षक संघटनांनी सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे.
सोशल मीडियावर 9 जुलैला राज्यातील सर्व शाळांना सुट्टी असल्याचे संदेश मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाने अशा दाव्यांना दुजोरा दिलेला नाही. राज्य सरकारकडून सर्व शाळांसाठी अधिकृत सार्वजनिक सुट्टी घोषित करण्यात आलेली नसल्याने नियमित शैक्षणिक कामकाजाबाबत अंतिम निर्णय स्थानिक परिस्थिती आणि संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून राहू शकतो.
शिक्षक संघटनांनी सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. टीईटीमुळे निर्माण झालेली सेवा अस्थिरता दूर करणे, पदोन्नती प्रक्रिया सुरळीत करणे, संचमान्यता धोरणात सुधारणा करणे, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करणे आणि पेपरफुटीसारख्या घटनांवर कठोर उपाययोजना करणे, या प्रमुख मागण्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. संघटनांचे म्हणणे आहे की, या प्रश्नांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.
9 जुलैच्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी केवळ सोशल मीडियावरील संदेशांवर विश्वास न ठेवता आपल्या मुलांच्या शाळेकडून अधिकृत माहिती घ्यावी. अनेक शाळा उपस्थिती, परीक्षा किंवा अध्यापनाबाबत स्वतंत्र सूचना जारी करू शकतात. त्यामुळे शाळेचा अधिकृत संदेश, वेबसाइट, पालक गट किंवा मुख्याध्यापकांकडून मिळालेली माहितीच ग्राह्य धरावी.
मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक सामूहिक रजेवर गेल्यास काही जिल्ह्यांमध्ये अध्यापन, परीक्षा, प्रशासकीय कामे आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती यावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, प्रत्येक शाळेची परिस्थिती वेगळी असू शकते. काही शाळा नियमित सुरू राहतील, तर काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर पर्यायी व्यवस्था केली जाऊ शकते. त्यामुळे राज्यभर एकसारखी परिस्थिती असेलच, असे नाही.
शिक्षण विभागाने पालक आणि विद्यार्थ्यांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय संबंधित प्रशासन किंवा शाळा व्यवस्थापनाच्या अधिकृत सूचनेनंतरच निश्चित होईल. त्यामुळे ९ जुलैच्या शाळांबाबतचा अंतिम निर्णय जाणून घेण्यासाठी संबंधित शाळेशी संपर्क साधणे हा सर्वात सुरक्षित आणि योग्य मार्ग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.