5 डिसेंबरला महाराष्ट्रातील शाळा सुरू राहणार की बंद? शिक्षक संघटनांनी काय घेतला निर्णय?; शिक्षणमंत्र्यांचा शिक्षकांना 'हा' इशारा

Maharashtra Teacher Protest on 5 December : महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटन 5 डिसेंबरला राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करणार आहेत. हे शाळा बंद आंदोलन होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शिक्षण संचालनाने शिक्षकांना शाळा सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होईल त्यामुळे शाळा बंद आंदोलन करु नये असं सांगण्यात आलं आहे. जर शिक्षकांनी या निर्देशाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय एका दिवसाचे वेतनही कापण्यात येईल असं निर्देश महाराष्ट्र शिक्षण संचालनाने आहेत. हा आदेश महाराष्ट्रातील सर्व शाळांना देण्यात आला आहे.
पुण्यात झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व शाळा 5 डिसेंबरला बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनातर्गंत प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षक मोर्चे काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आता शिक्षण विभागाच्या तंबीनंतर शिक्षक संघटनाने कोणी भूमिका घेतली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे पालकांसोबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे की, 5 डिसेंबरला शाळा आहे की नाही. आता यासंदर्भात शुक्रवार 5 डिसेंबर उजाडल्यानंतरच शिक्षक संघटनेच्या भूमिकाबद्दल समजेल.
शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यास मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शाळा बंद दिसल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर करण्याचेही आदेश दिले आहेत. या प्रकारचे आदेश राज्यातील प्रत्येक शाळांना देण्यात आला आहे.
दरम्यान जर राज्यात 5 डिसेंबरला शाळा बंद राहिल्या तर शनिवारची सुट्टी तसंच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन असल्याने सुट्टी असणार आणि रविवारची सुट्टी...याचा अर्थ मुलांना तीन दिवस सलग सुट्टी मिळणार आहे. आता मुलांची शाळा थेट सोमवारी 7 डिसेंबरला असणार आहे.