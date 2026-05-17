Ola, Uber, Rapido ban: ओला, उबर आणि रॅपिडो ॲप्स पूर्णच बंद केले जाणार? 'या' नियमांचे उल्लंघन करत आहेत कंपन्या

Maharashtra ban Ola Uber Rapido: ओला, उबर आणि रॅपिडोसारखे ॲप्स बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या ॲप्सद्वारे दिल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांमुळे महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
Maharashtra Government Action On Ride Hailing Apps: महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या मोठ्या राईड-हेलिंग अॅप्सवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय बाईक टॅक्सी सेवा नियमांचे उल्लंघन आणि महिलांच्या सुरक्षेची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, या कंपन्यांनी नियम पाळण्याऐवजी त्यांना पूर्णपणे उपहासासारखे वागणे सुरू ठेवले आहे, ज्यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहतूक सेवांचा धोका वाढला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने Google आणि Apple अॅप स्टोअर्सकडे नोटीस पाठवली आहे की, या तीन मोठ्या राईड-हेलिंग अॅप्सना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून तातडीने काढले जावे. काही रिपोर्ट्सनुसार, रॅपिडो अॅप काही काळ अॅपल स्टोअरवर दिसलेच नाही, पण सध्या हे अॅप्स दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. नोटीस IT Act च्या 79(3)(b) कलमाखाली दिली गेली असून, जर अॅप्स काढले नाहीत, तर कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी चेतावणी दिली आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक यांच्या मते, या कंपन्या खालील नियमांचे पालन करत नाहीत:
सरकारने स्पष्ट केले की, रोजगार हा महत्त्वाचा आहे, पण महिलांची सुरक्षितता त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
सरकारने सांगितले की, बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार नाही. परंतु महाराष्ट्रात फक्त इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीसाठीच परवानगी दिलेली आहे. कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यासाठी महिना भरचा वेळ दिला गेला होता, पण अद्याप कोणतेही दस्तऐवज जमा केलेले नाहीत.
रॅपिडोवर टीका करताना परिवहन मंत्री म्हणाले की, कंपनीने आपल्या राईडर्सना सांगितले की, "जर RTO तपासणीमध्ये दंड लागला, तर तुम्ही भरा; नंतर आम्ही तो रक्कम परत करणार." हे नियमांचे उल्लंघन आणि मजाक म्हणून पाहिले जाते. यामुळे सरकारला कठोर कारवाई करण्याचा आधार मिळाला आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य उद्देश अवैध बाईक टॅक्सी सेवांवर नियंत्रण ठेवणे आहे. परंतु मुख्य अॅप्सवर कारवाई न करता रस्त्यावर अवैध वाहने थांबवणे कठीण आहे. सध्या कॅब, ऑटो आणि फूड डिलिव्हरी सारख्या सेवांचा नियमितपणे वापर सुरू आहे, पण अॅप्स बंद झाल्यास राईडर्ससाठी आणि ड्रायव्हर्ससाठी मोठा आभाव निर्माण होऊ शकतो. शनिवारच्या दिवशी काही वेळेस रॅपिडो अॅप अॅपल स्टोअरवर दिसलेच नाही, हे सरकारच्या आदेशाचा पहिला परिणाम मानला जातो.
सध्या हे अॅप्स अॅप स्टोअर आणि प्ले स्टोरवर उपलब्ध आहेत आणि वापरता येऊ शकतात. परंतु सरकारच्या आदेशाचा पूर्ण परिणाम पुढील काही आठवड्यांत दिसेल, आणि त्या वेळीच या सेवांच्या भवितव्याबाबत निश्चितता मिळेल.
सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे: नियमांचे पालन करणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देणे. या आदेशामुळे कंपनीसाठी योग्य नियम आणि सुरक्षा उपाय राबवणे अपरिहार्य होईल.