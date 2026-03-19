शिवराज यादव | Updated: Mar 19, 2026, 05:29 PM IST
राज ठाकरे शिवाजी पार्कातील भाषणात अजित पवारांचा उल्लेख करणार का? FIR दाखल करण्याची मागणी होणार का?

Raj Thackeray Gudi Padwa Melava: मनसेच्या स्थापनादिनानिमित्त शिवाजी पार्कवर गुढी पाडवा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. राज ठाकरे यावेळी मनसैनिकांना संबोधित करणार असून, यावेळी नेमकी या घोषणा करणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. राज ठाकरे यांनी पक्ष स्थापनेनंतर प्रथमच उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाशी युती करून पालिका निवडणूक लढवली. आता हे बंधू एकत्र आल्यानंतर पहिलाच गुढीपाडवा मेळावा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात एखादी महत्त्वाची घोषणा होऊ शकते. दरम्यान राज ठाकरे यावेळी अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात काही भाष्य करणार का? याकडेही सर्वांचं लक्ष आहे. 

अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेप्रकरणी सतत चौकशी आणि एफआयर दाखल करण्याची मागणी करणारे रोहित पवार यांनी निवासस्थानी जाऊन राज ठाकरेंची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी राज ठाकरेंकडे अनेक पुरावेही सोपवले होते, जे त्यांनी पत्रकार परिषदेतून मांडले होते. राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून एफआयआर दाखल न करणं शंकास्पद असल्याचं म्हटलं होतं. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही या प्रकरणावर बोलले पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं. आता हाच विषय गुढीपाडवा मेळाव्यात मांडला जाणार का हे पाहावं लागणार आहे. 

"राज ठाकरे आज संध्याकाळी मनसेच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन करणार आहेत. अजित पवारांच्या विमानाच्या घातपाताची आणि त्याबाबत राज्यात एफआयआर देखील घेतली जात नाही, याबाबत आमदार  रोहित पवार यांच्यासोबत आम्ही राज ठाकरेंची भेट घेतली. त्यांनी त्यावेळी आश्वस्त केल्यानुसार आजच्या त्यांच्या भाषणाबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे (?) काय धिंडवडे निघत आहेत, त्याची उदाहरणे आपल्या समोर रोज येत आहेत. राज ठाकरेंनी त्यांच्या शैलीत त्याचा समाचार घ्यावा अशी तमाम महाराष्ट्राची अपेक्षा असेल," असं राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवारचे प्रदेश प्रवक्ता, सरचिटणीस सुनील माने यांनी म्हटलं आहे. 

अजित पवारांचा अपघात धुक्याने झाला की धोक्याने झाला ?

"अजित पवारांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनानंतर, त्या घटनेबद्दल अनेक शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. याबाबत आमदार रोहित पवार हे पोलीस स्थानकांत तक्रार नोंदवून घ्यायला गेलेले असताना, त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला गेला. पोलिसांवर एफआयआर नोंदवून न घेण्यासाठी सरकारकडूनच दबाव आणला गेला असं दिसतंय. एफआयआर नोंदवून न घेण्यासाठी सरकार दबाव का टाकतंय? एफआयआर नोंदवून घेतलाच पाहिजे असे सक्त निर्देश असताना जर एका आमदाराची तक्रार नोंदवून घेतली जात नसेल तर मग सामान्य माणसांचं काय होत असेल ? अजित पवारांच्या बाबतीत जे घडलं ते अतिशय दुर्दैवी आहे, अशा घटनेनंतर जर त्यांच्या घरच्यांच्या मनात काही शंका असेल आणि त्यांनी याचा तपास व्हावा अशी मागणी पोलिसांकडे केली आणि त्यावर सरकार अजित पवारांसारख्या नेत्याच्या बाबतीत सुद्धा, पोलिसांनी साधा एफआयआर नोंदवून घेऊ नये यासाठी दबाव टाकत असेल तर यात नक्की काय काळंबेरं आहे हे जनतेला कळलंच पाहिजे," असं राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. 

 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

