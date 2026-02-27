English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज ठाकरे रोहित पवारांच्या पाठीशी उभे राहणार का? भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली?

रोहित पवार यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेट घेतली. अजित पवार विमान दुर्गटनेबाबात जे शंका कुशंकांचे वादळ निर्माण झाले आहे त्याबाबत चर्चा केली. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 27, 2026, 02:37 PM IST
Raj Thackeray Meet Rohit Pawar : अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर आमदार रोहित पवार आक्रमक भूमिकेत आहेत. मुंबई पोलिस ठाण्यात अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर एफआयआर दाखल करण्यासाठी रोहित पवार पोहोचले होते. मात्र, मुंबई पोलिसांनी एफआयआर घेण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. पोलिस ठाण्यात पोलिसांसोबत रोहित पवारांचा वादही होताना दिसला. त्यानंतर वकिलांची मोठी फाैज घेऊन रोहित पवार बारामती पोलिस ठाण्यात पोहोचले होते. यावेळी कार्यकर्तेही पोलिस ठाण्याबाहेर मोठ्या संख्येने पोहोचले. घोषणाबाजी केली जात होती. यावेळी रोहित पवार यांच्यासोबत युगेंद्र पवारही होते. मात्र, बारामती पोलिसांनी एफआयआरची नोंद केली नाही. त्यानंतर आज रोहित पवार यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेट घेतली. अजित पवार विमान दुर्गटनेबाबात जे शंका कुशंकांचे वादळ निर्माण झाले आहे त्याबाबत चर्चा केली. 

अजितदादांच्या अपघाताबाबत एफआयआर नोंदवून न घेऊन सरकारचं संशय निर्माण करतय. अपघात धुक्यातून झाला की धोक्यातून, असा संशय  राज ठाकरेंनी व्यक्त केला.   FRI करायला सरकारला का घारबरतय असा सवाल  मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेनी उपस्थित केला. तसेच या सर्व प्रकरणात सुनेत्रा वहिनी यांनी बोलले पाहिजे. 

रोहित पवार यांची राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा

रोहित पवार यांची राज ठाकरे यांची भेट घेतली. तसेच या भेटीत काय झाले याची माहिती सोशल मिडियावर शेअर केली.  मा. राज ठाकरे साहेब हे राज्यातील एक लोकप्रिय नेते असून त्यांना मानणारा राज्यात एक मोठा वर्ग आहे. आज त्यांची भेट घेऊन अजितदादांच्या संशयास्पद अपघाती मृत्यूप्रकरणी त्यांना पुराव्यांसह सविस्तर माहिती दिली आणि त्यांच्याही मनात असलेल्या काही प्रश्नांविषयी चर्चा केली. यावेळी माझे मित्र अमित जी ठाकरे हेही उपस्थित होते. मला विश्वास आहे की, अजितदादांना न्याय मिळवून देण्याच्या या लढ्यात राज ठाकरे साहेब हे पूर्ण ताकदीनिशी आमच्या पाठीशी उभं राहतील अशी माहिती रोहित पवार यांनी सोशल मिडियावर शेअर केली. 

 

Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

