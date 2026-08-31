/पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढणं अमित ठाकरेंना भोवणार? पोलीस करणार कारवाई? काय घडलंय नेमकं?

पुण्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटो फ्रेमवरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी महाविद्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेजवळ लावलेला मोदींचा फोटो काढण्यास सांगितल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर आता भाजपने अमित ठाकरे यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत कारवाईची मागणी केली आहे.
भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी अमित ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान हे देशाचे संविधानिक पद असल्याने त्यांच्या छायाचित्राबाबत केलेली कृती गंभीर आहे, असा दावा बन यांनी केला. त्यांच्या मते, शासकीय महाविद्यालयात फोटो लावण्याबाबत ठरावीक राजशिष्टाचार आणि प्रोटोकॉल असतो. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित नियमांची माहिती घेणे आवश्यक होते.
नवनाथ बन यांनी अमित ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. अमित ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अपमान केला असून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. शासकीय कार्यालये आणि महाविद्यालयांमध्ये पंतप्रधानांचे छायाचित्र लावण्याची परंपरा असल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रकरणात प्रोटोकॉलचा मुद्दा उपस्थित केला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेजवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावण्यामागे कोणताही चुकीचा हेतू होता, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाजी महाराज हे सर्वांचे दैवत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्यांच्याबद्दल मोठी श्रद्धा आहे, असे भाजपचे पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे म्हणाले.धीरज घाटे यांच्या मते, देशाच्या पंतप्रधानांचे छायाचित्र शासकीय कार्यालय किंवा महाविद्यालयात लावणे हा राजशिष्टाचाराचा भाग आहे. त्यामुळे फोटो नेमका कोणाच्या शेजारी लावला गेला, यावरून राजकारण करण्यापेक्षा प्रशासनाकडून मांडणी चुकीची झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याच्या सूचना देणे योग्य ठरेल. मात्र, केवळ मोदींचा फोटो काढून त्याचे राजकीय भांडवल करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी दोन वेगळे मुद्दे आहेत. मनसेकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे सर्वोच्च स्थान आणि त्यांच्या शेजारी राजकीय नेत्याचा फोटो नको, हा मुद्दा पुढे केला जात आहे. तर भाजपकडून पंतप्रधानांचे संविधानिक पद आणि शासकीय संस्थांमधील राजशिष्टाचाराचा मुद्दा मांडला जात आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ एका फोटोपुरता न राहता आता प्रोटोकॉल विरुद्ध राजकीय भूमिका असा रंग घेत आहे.
भाजपकडून एफआयआरची मागणी करण्यात आली असली, तरी केवळ मागणी झाल्याने अमित ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, असे समजणे योग्य नाही. संबंधित प्रकरणात पोलिसांनी किंवा प्रशासनाने अधिकृतपणे कोणती कारवाई केली आहे, तसेच फोटो कोणत्या नियमांनुसार लावण्यात आला होता, याबाबत स्पष्ट माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे पुढे पोलिसांकडून तक्रार स्वीकारली जाते का, चौकशी होते का किंवा प्रकरण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरतेच मर्यादित राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.