Special Report : शरद पवार एनडीएत जाणार, खरंय की ही आहे दंतकथा, नेमकं शिजतंय काय?

मुंबई : शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएसोबत जाणार का, दोन्ही राष्ट्रावादीचं विलीनीकरण होणार का हे दोन प्रस्न राष्ट्रवादी बाबत कायम विचारले जातायत. सध्या चर्चा आहे ती जयंत पाटील आणि विनोद तावडेंच्या कथित भेटीची..एनडीएला पाठिंब्याबात ही बैठक असल्याचा चर्चा सुरु झाल्या. पण काल मुख्यमंत्र्यांनी हे दावे फेटाळले तर आज शशिकांत शिंदेंनीही या चर्चांना पूर्णविराम लावला. तर दुसरीकडे संजय राऊतांनी मात्र पक्षातल्या काही लोकांचा वेगळा विचार असू शकतो असे संकेत दिलेयत... बघुयात..
महाराष्ट्रात वेगवेगळे राजकीय कयास कायम लावले जातात. त्यात अगदी काही दिवसांपुर्वीचं म्हणायचं तर ठाकरेंचे खासदार शिंदेंसोबत जाणार अशा चर्चा होत्या. नंतर घडलं सुद्धा तसच. आता शरद पवारांचा पक्ष एनडीएसोबत जाण्याच्या चर्चा सध्या सुरु आहेत. याबद्दलच्या बोलणीसाठी विनोद तावडे आणि जयंत पाटलांमध्ये गुप्त बैठक झाल्याची बातमीही माध्यमांमध्ये आली. पण आता दोन्ही बाजुंनी हे वृत्त फेटाळण्यात आलंय. एनडीएत आता महाराष्ट्रातला कुठलाही नवीन पक्ष येणार नाही असं काल मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. तर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंकेंनी गुप्त बैठकीचा दावा फेटाळलाय. तसच एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा कुठलाही विषय नसल्याचं सांगितलं.
आता भाजप आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी अश्या दोन्ही पक्षांकडून या शक्यतांना ब्रेक लावलेला असला तरी संजय राऊतांनी मात्र यावरुन भाजपवर निशाणा साधलाय. भाजपकडूनच अशा राजकीय अफवा पसरवल्या जातात असं म्हणत या केवळ दंतकथा असल्याचं राऊतांनी सांगितंल. तसच पक्षात वेगळा विचार करणारे नेते असू शकतात असा अंदाजही राऊतांनी वर्तवलाय.
याचा अर्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षातच एनडीसोबत जाण्याचा विचार करणारे काही नेते आहेत का हा प्रश्न राऊतांच्या प्रतिक्रियेनंतर उपस्थित होतोय. पण राऊत जे बोलतात नेहमी त्याच्या उलटंच होतं असं भाजप आमदरार जोरगेवारांनी म्हटलंय. तर शरद पवारांची गॅरंटी कोणी घेऊ शकत नाही असं भातखळकरांनी म्हटलंय.
आता अशा राजकीय चर्चांची ही काही पहिली वेळ नाहीये. भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतर केंद्रात राष्ट्रवादीच्या कोणाला काय मिळणार इथपासून सगळ्या खुमासदार चर्चा राजकीय विश्वात कायम बघायला मिळतायत. आता मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्यांनी या शक्यता फेटाळल्या असल्या तरी माध्यमांनी विचार्लायवर आधी नाही म्हणायचं पण नंतर तेच करायचं अशी उदाहरणं ताजी आहेत. काही दिवसा आधीपर्यंत आम्ही ठाकरेंसोबत म्हणणारे खासदार शिंदेंसोबत गेले. त्यामुळे राजकारणी काय म्हणतात यापेक्षा येत्या काही दिवसात काय घडामोडी घडतात हे बघणं जास्त महत्वाचं आहे.