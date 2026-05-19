इंटरनेट होणार ठप्प? इराणच्या 'या' विधानानंतर भारतासह जगभरात खळबळ; काय घडलंय नेमकं?

Internet Cables: जगातील 95 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा समुद्राखालील फायबर ऑप्टिक केबल्सद्वारे पाठवला जातो. या केबल्स मध्यपूर्वेतील स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ आणि रेड सी परिसरातून जातात.
Iran US Tension Internet Cables: इराण आणि अमेरिकेमधील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता केवळ तेल बाजारावरच नाही, तर इंटरनेट सेवांवरही होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. जागतिक इंटरनेट वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या समुद्राखालील फायबर ऑप्टिक केबल्सवर संकट निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय. भारताच्याही मोठ्या प्रमाणातील आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रॅफिकचा मार्ग मध्यपूर्वेतील समुद्री मार्गांमधून जात असल्याने इंटरनेट स्पीड कमी होणे, ऑनलाइन सेवा अडखळणे किंवा डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जगातील 95 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा समुद्राखालील फायबर ऑप्टिक केबल्सद्वारे पाठवला जातो. या केबल्स मध्यपूर्वेतील स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ आणि रेड सी परिसरातून जातात. सध्या इराण-अमेरिका तणाव वाढल्याने या भागातील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर या केबल्सना नुकसान झाले किंवा त्यांची दुरुस्ती थांबली, तर अनेक देशांमध्ये इंटरनेट सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
काही तंत्रज्ञान अहवालांनुसार भारतातील युरोप आणि पश्चिमेकडील देशांकडे जाणाऱ्या इंटरनेट ट्रॅफिकचा मोठा हिस्सा या समुद्री मार्गांवर अवलंबून आहे. विशेषतः मुंबईहून जाणारे अनेक डेटा मार्ग होर्मुझ परिसराच्या जवळून जातात. त्यामुळे केबल्समध्ये बिघाड झाल्यास इंटरनेट स्पीड कमी होणे, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग अडखळणे, क्लाउड सेवा मंदावणे आणि ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये विलंब होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, सामान्य नागरिकांना सर्वप्रथम परिणाम जाणवेल तो सोशल मीडिया आणि डिजिटल सेवांमध्ये. व्हॉट्सअॅप कॉल, इन्स्टाग्राम रिल्स, यूट्यूब व्हिडिओ, Netflix स्ट्रीमिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगमध्ये अडथळे येऊ शकतात. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, क्लाउड सर्व्हर आणि आंतरराष्ट्रीय डेटा एक्सचेंजही मंदावू शकतात. विशेषतः रात्रीच्या वेळेत किंवा पीक ट्रॅफिकमध्ये इंटरनेट अधिक स्लो होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार होतात. यूपीआय, नेटबँकिंग, शेअर बाजार, क्लाउड-आधारित बँकिंग प्रणाली आणि डेटा सेंटर हे सर्व जागतिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून आहेत. जर आंतरराष्ट्रीय डेटा मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण झाला तर व्यवहारांचा वेग कमी होणे किंवा काही सेवा तात्पुरत्या अडचणीत येणे शक्य आहे. मात्र भारताकडे अनेक पर्यायी नेटवर्क मार्ग असल्याने पूर्ण इंटरनेट बंद होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
सोशल मीडियावर “इंटरनेट बंद होणार” अशा पोस्ट व्हायरल होत असल्या तरी तज्ज्ञांनी त्याला अतिशयोक्ती म्हटले आहे. जागतिक इंटरनेट नेटवर्कमध्ये अनेक बॅकअप मार्ग असतात. एखादी केबल बंद पडली तरी ट्रॅफिक दुसऱ्या मार्गावर वळवला जातो. मात्र त्यामुळे इंटरनेटचा वेग कमी होऊ शकतो आणि सेवांचा प्रतिसाद वेळ वाढू शकतो. त्यामुळे पूर्ण ब्लॅकआऊटपेक्षा “स्लो इंटरनेट” हा अधिक वास्तववादी धोका मानला जात आहे.
इराणशी संबंधित काही माध्यमांमध्ये समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर शुल्क लावणे किंवा नियंत्रण वाढवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर जागतिक स्तरावर चिंता वाढली. मध्यपूर्वेतील हा समुद्री मार्ग तेल वाहतुकीसोबतच डिजिटल जगासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे अमेरिका, युरोप आणि आशियातील अनेक तंत्रज्ञान कंपन्या पर्यायी डेटा मार्गांवर काम करत असल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत.
भारत झपाट्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. AI, क्लाउड कम्प्युटिंग, ऑनलाइन शिक्षण, ओटीटी, डिजिटल पेमेंट आणि डेटा सेंटर उद्योग यामुळे स्थिर इंटरनेट अत्यावश्यक बनले आहे. त्यामुळे भविष्यात भारताने अधिक स्वतंत्र आणि सुरक्षित डेटा मार्ग विकसित करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, समुद्राखालील केबल्सचे संरक्षण, पर्यायी मार्ग आणि देशांतर्गत डेटा नेटवर्क मजबूत करणे ही पुढील काळातील मोठी प्राथमिकता ठरू शकते.