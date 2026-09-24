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विद्यानंद बापट राजकारणात उतरणार? पुण्यातून आगामी निवडणूक लढवणार?, असीम सरोदेंची सूचक पोस्ट

विद्यानंद बापट राजकारणात प्रवेश करणार का? अशी चर्चा सध्या रंगतेय. त्यामागचं कारण म्हणजे असीम सरोदे यांनी केलेले एक ट्विट

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:37 AM IST
विद्यानंद बापट राजकारणात उतरणार? पुण्यातून आगामी निवडणूक लढवणार?, असीम सरोदेंची सूचक पोस्ट
Image Credit: Vidyanand Bapat

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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