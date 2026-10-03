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बँकेत ठेवलेले पैसे काढा, ऑक्टोबरनंतर बँका बुडणार? प्रकाश आंबडेकर यांचा खळबळजनक दावा

महागाईची आग जनतेच्या डोक्यापर्यंत पोहोचली तर पंतप्रधानांची खुर्चीही जाळल्याशिवाय राहणार नाही असं म्हणत प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार टीका केली आहे. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 03, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 09:06 PM IST
बँकेत ठेवलेले पैसे काढा, ऑक्टोबरनंतर बँका बुडणार? प्रकाश आंबडेकर यांचा खळबळजनक दावा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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