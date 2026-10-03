/बँकेत ठेवलेले पैसे काढा, ऑक्टोबरनंतर बँका बुडणार? प्रकाश आंबडेकर यांचा खळबळजनक दावा

मुंबई : सध्या भारतात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे.जगभरात आर्थिक अस्थिरत पसरली आहे. अशातच वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एक खळबजनक दावा केला आहे. ऑक्टोबरनंतर बँका बुडणार असल्याचा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
प्रकाश आंबेडकर यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत गंभीर इशारा देत येणाऱ्या संकटांकडेही लक्ष वेधले. ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, मागील मार्च महिन्यातच केंद्र सरकारला आर्थिक परिस्थितीबाबत इशारा दिला होता. सरकारने आर्थिकदृष्ट्या स्वतःला सावरले नाही, तर काही महिन्यांत परिस्थिती बेकाबू होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. महागाईमुळे लोकांच्या पोटातील आग आणखी भडकत चालली आहे. ज्या दिवशी महागाईची ही आग डोक्यापर्यंत पोहोचेल, त्या दिवशी डोक्यापर्यंत पोहोचलेली ही आग पंतप्रधानांची खुर्चीही जाळल्याशिवाय राहणार नाही. पोलिसांनाही त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्याचे आवाहन केले. “गुलामी करणे सोडा. परिस्थिती येताना दिसत आहे. कदाचित तुम्हाला ती दिसत नसेल, पण आम्हाला ती जाणवत आहे,” असे आंबेडकर म्हणाले.
यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इस्रायलसोबतच्या भारताच्या संबंधांवरही त्यांनी भाष्य केले. आरएसएसच्या ऐतिहासिक भूमिकेचा संदर्भ देत त्यांनी संघाच्या इस्रायलसोबतच्या मैत्रीच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. इस्रायल आणि भारताच्या संबंधांबाबत केंद्र सरकारने राष्ट्रहिताचा विचार करून भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करताना आंबेडकर म्हणाले की, भारताने जगातील मित्रराष्ट्रांशी संबंध अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. चीनचे वाढते आर्थिक आणि सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन भारताने जागतिक घडामोडींकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
आंबेडकरांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थे बाबतही चिंता व्यक्त केली. ज्यांच्याकडे पैसे असतील त्यांनी ते बँकेत ठेवले असतील, तर ताबडतोब बँकेतून पैसे काढा. ऑक्टोबरनंतर बँका बुडायला लागतील, हे लक्षात ठेवा असे देखील सांगितले. भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन राखून जगातील विविध देशांशी संबंध मजबूत करण्याची गरज असल्याचे आंबेडकर म्हणाले. विशेषतः इराणसारख्या देशांसोबतचे संबंध कायम ठेवणे भारताच्या हिताचे असल्याचे म्हणाले.
“आम्ही सरकारला एवढीच मागणी करतो की, खाडी युद्ध सुरू असेपर्यंत भारताने इस्रायलला एकही शस्त्र विकू नये. इस्रायलला शस्त्र विकणे म्हणजे इराणविरोधातील युद्धाला अप्रत्यक्षपणे मदत करण्यासारखे आहे,” अशी भूमिका आंबेडकरांनी मांडली. भारताची जहाजे आणि शस्त्रास्त्रांच्या वाहतुकीबाबतही ते बोलले. भारताने कोणत्याही दबावाखाली न जाता देशाच्या हिताला प्राधान्य देऊन परराष्ट्र धोरण ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबईतील या जनआंदोलनातून वंचित बहुजन आघाडीने भारत-इराण संबंध, इस्रायलला शस्त्रविक्री, वाढती महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित करत आपली भूमिका मांडली. या जनआंदोलनाला मुंबईसह विविध भागांतून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. हातात भारताचा तिरंगा घेऊन नागरिकांनी सरकारच्या भूमिकेविरोधात आक्रोश व्यक्त केला. ‘भारत इराणसोबत आहे’ आणि भारताने इराणची साथ द्यावी, अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.
या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महिलांसह युवक तसेच विविध समाजघटकांतील नागरिकांनीही आंदोलनात सहभाग नोंदवला. आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. भारत-इराण संबंधांबाबत केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी यावेळी उपस्थित नागरिकांकडून करण्यात आली.
‘भारत इराणसोबत आहे’, हा संदेश केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मुंबईत जनआंदोलन करण्यात आले. यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या सभेत त्यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. या जनआंदोलनाला मुस्लिम प्रकाश आंबेडकर, धर्मगुरू मौलाना मजर अब्बास, मुस्तफा फारुख, मौलाना नुरी सय्यद, सय्यद फैजान, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे, युवा नेते सुजात आंबेडकर, अंजलीताई आंबेडकर, माजी आमदार नतिकुद्दीन खतीब, फारुख अहमद, तैययब जफर, ऍड. सुजाता वालदेकर, ऍड. अरुण जाधव, जितरत्न पटाईत, प्रशांत इंगोले, उत्तम वनशिवे, कृष्णा देशमुख, डॉ. चित्रा कुऱ्हे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.