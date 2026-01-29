'हीच अजित पवारांना खरी श्रद्धांजली', 70 हजार कोटींचा उल्लेख करत संजय राऊतांनी भाजपला सुनावलं

Sanjay Raut On Bjp: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला. नुकतेच बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार पार पडले. महाराष्ट्रासह देशभरातील नेत्यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. दरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधलाय. काय म्हणाले संजय राऊत? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतीय जनता पक्षाने अजित पवार यांना आदरांजली वाहण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये संपूर्ण पानभर जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. पण अजित पवारांच्या हयातीत भाजपने त्यांच्यावर 70 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप लावला होता. यावरुन संजय राऊतांनी भाजपवर टीका केली.
भाजपचे प्रमुख नेते, म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांवर 70 हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते, असे संजय राऊत म्हणाले. हे आरोप राजकीय निवडणुकांच्या काळात उफाळून आले होते. ज्यात सिंचन घोटाळा आणि इतर आर्थिक अनियमिततांचा उल्लेख होता. पालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अजित पवारांनी यावर भाष्यदेखील केले होते. ज्यांनी माझ्यावर आरोप केले त्यांच्यात मांडीला मांडी लावून मी बसलोय, असे अजित पवार जाहीर सभेत म्हणाले होते. या प्रकरणाचा तपास सुरुच आहे, असे भाजपकडून सांगण्यात आले होते.
भाजपने कमाल केली!दादाना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी पान भर जाहिराती दिल्या! पण त्याने काय होणार? अजित दादांवर भाजपा म्हणजेच पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले 70 हजार कोटींचे आरोप मागे घेणे हीच अजित पवारांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते नरहरी झीरवाळ यांनी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला निरोप दिल्यानंतर मैदानातून बाहेर पडताना उत्तराधिकाऱ्याबद्दल विधान केलं आहे. "अजित पवारांचा उत्तराधिकारी सुनेत्रा वहिनीच असाव्यात," असं झीरवाळ यांनी म्हटलं आहे. "राष्ट्रवादीची धुरा आता सुनेत्रा अजित पवार या सांभाळतील ही सर्वांचीच भावना आहे," असं नरहरी झीरवाळ म्हणाले आहेत. "आता तुतारी, घड्याळ वेगळं नाही, दोन्ही एकच," असल्याचंही झीरवाळ म्हणालेत. "आधीच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आलेल्याच आहेत आता इथुन पुढे एकत्रच असणार यात शंका नाही," असंही झीरवाळ यांनी नमूद केलं आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादी विलीन होण्यासंदर्भात दोन्ही शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही. भाजपासोबत सत्तेत सहभागी होण्यासाठी अनेकांनी अजित पवारांसोबत जाण्याचा पर्याय निवडला होता. शरद पवार जर भाजपासोबत युतीसाठी तयार असतील तरच हे सर्व त्यांना साथ देतील अशी शक्यता आहे. अन्य़था ते शरद पवारांचं नेतृत्व स्विकारणार नाहीत. अनेक नेते, आमदारांची शरद पवारांसोबत जाऊन विरोधी पक्षात बसावं अशी इच्छा नाही अशी सूत्रांची माहिती आहे. पुढील काही दिवसात खासदार सुनेत्रा पवार यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. पण सुनेत्रा पवार यांच्याकडे संघटनात्मक किंवा राजकीय अनुभव नसल्याने ती अडचण ठरु शकते. मुलगा पार्थ आणि जय पवार यांच्याकडेही नेतृत्व सोपवण्याइतका अनुभव नाही.