/पॅरासेलिंगची धडकी भरवणारी घटना! गळ्याभोवती दोर आवळा अन्...गोव्यामधील त्या जीवघेणा थराराचा Video Viral

Woman Alleges Parasailing Mishap: पॅरासेलिंग करताना दुर्घटना घडली असून यामुळे पर्यटकांचा जीव जाता जाता वाचला आहे. त्यामुळे कोणतेही वॉटर स्पोर्ट्स करण्यापूर्वी विचार करा.
Woman Alleges Parasailing Mishap In Goa: महाराष्ट्रातील एका पर्यटनस्थळी पॅरासेलिंगचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या तरुणीला जीवघेण्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागल्याची घटना सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. सुष्मिता नावाच्या एका न्यूट्रिशनिस्ट तरुणीने तिच्यासोबत घडलेला हा धक्कादायक अनुभव इन्स्टाग्रामवर व्हिडीओद्वारे शेअर केला असून, लाखो लोकांनी हा व्हिडीओ पाहिला आहे. साहसी खेळांचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या या तरुणीला काही क्षणांत भीती, घबराट आणि असहायतेचा सामना करावा लागल्याचे तिने आपल्या पोस्टमध्ये सांगितले.
सुष्मिताने पोस्टमध्ये म्हटले की, सुरुवातीला हा अनुभव अत्यंत रोमांचक आणि आनंददायी वाटत होता. समुद्रावर उंच आकाशात पॅरासेलिंग करताना ती त्या क्षणाचा आनंद घेत होती. मात्र काही वेळातच परिस्थिती अचानक बदलली. हवेत असताना तिच्या सुरक्षेसाठी वापरण्यात आलेली दोरी गळ्याभोवती अडकली आणि त्यानंतर ती समुद्रात पडली. या घटनेमुळे काही क्षण ती पूर्णपणे घाबरून गेली होती. त्या वेळी स्वतःवरचे नियंत्रण सुटल्यासारखे वाटले आणि जीव वाचेल की नाही याची भीती मनात निर्माण झाली होती, असे तिने सांगितले.
“त्या क्षणी नेमके काय वाटते, हे कोणत्याही व्हिडीओत किंवा कॅमेऱ्यात दिसू शकत नाही. पाण्यात पडल्यावर आणि गळ्याभोवती दोरी आवळल्यावर काही क्षण पूर्णपणे भीतीने भरलेले होते,” असे तिने आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. सुदैवाने वेळेत मदत मिळाल्यामुळे तिचा जीव वाचला. “मी नशीबवान होते की कोणीतरी वेळेवर मदतीला आले. पण प्रत्येकाला अशी दुसरी संधी मिळेलच असे नाही,” असेही तिने भावनिक शब्दांत सांगितले.
या घटनेनंतर सुष्मिताने पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. कोणताही वॉटर स्पोर्ट किंवा साहसी खेळ करण्यापूर्वी सुरक्षेच्या नियमांची माहिती घ्या, उपकरणांची तपासणी करा आणि आयोजकांकडे आवश्यक परवानग्या व प्रशिक्षित कर्मचारी आहेत का याची खात्री करा, असा सल्ला तिने दिला. “काही अनुभव आठवणी बनून राहत नाहीत, तर आयुष्यभराची भीती आणि मानसिक धक्का देऊन जातात,” असेही ती म्हणाली.
दरम्यान, या व्हिडीओवर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर संताप व्यक्त केला. काहींनी अशा साहसी खेळांमध्ये भारतात सुरक्षेला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याची टीका केली. तर काहींनी पॅरासेलिंगमध्ये पर्यटकांना हलक्या स्वरूपात पाण्यात डुबकी देणे ही सामान्य प्रक्रिया असल्याचे सांगत व्हिडीओबाबत वेगळे मत व्यक्त केले.
या घटनेमुळे पर्यटनस्थळी सुरू असलेल्या साहसी खेळांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.