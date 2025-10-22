English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने महिलेचा मृत्यू; मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठिकाणी घडला धक्कादायक प्रकार

ह्रदयविकाराचा झटका आलेल्या रुग्णाला अंबरनाथच्या उपजिल्हा रुग्णालयाची रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने जीवाला मुकावं लागलं.  ही रुग्णवाहिका उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात दिल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय. त्यामुळे या महिलेच्या मृत्युस कारणीभूत कोण असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 22, 2025, 11:53 PM IST
Aambarnath News : अंबरनाथमध्ये स्वामी नगर परिसरात राहणा-या मीना सूर्यवंशी या महिलेला ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने उपचारांसाठी बीजी छाया उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं , मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने तिला मध्यवर्ती रुग्णालयात हलवण्याची गरज निर्माण झाली . उपजिल्हा रुग्णालयाची  रुग्णवाहिका मात्र  नाट्यगृहाच्या उद्घाटनासाठी आलेल्या VIPसुरक्षा ताफ्यात ऑन ड्युटी असल्याने रुग्ण महिलेसाठी उपलब्ध होऊ शकली नाही, त्यामुळे मृत्यूशी झुंज देणा-या महिलेचा रुग्णवाहिके अभावी  मृत्यू झाल्याचा आरोप होतोय. 

दरम्यान बीजी छाया उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी शुभांगी वाडेकर यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले. रुग्णवाहिका तत्काळ बोलावली मात्र त्याआधीच रुग्ण महिलेचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर, रुग्णवाहिकेच्या मुद्यावरून राजकारणही तापलंय. हे  राष्ट्रपतींपेक्षा, मोदींपेक्षा मोठे आहेत का असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला, प्रोटोकॉलची स्पर्धा असल्यामुळे नाहक बळी  जात असल्याची टीका राऊतांनी  केलीय. 

तर या सरकारने महाराष्ट्र विकायला काढला असून रुग्णवाहिका असो की औषध खरेदी भ्रष्टाचाराचा कळस गाठल्याचा घणाघात काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी केलाय.    व्हिआयपींच्या ताफ्यात स्थानिक रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकेचा समावेश झाल्याने, वेळेला ही रुग्णवाहिका रुग्णाच्या उपयोगी पडली नाही त्यामुळे रुग्णाला नाहक जीव गमवावा लागला. त्यामुळे या मृत्यूस कारणीभूत कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ambernath NewsWoman dies in Ambernath due to non-availability of ambulanceअंबरनाथ

