रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने महिलेचा मृत्यू; मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठिकाणी घडला धक्कादायक प्रकार

Aambarnath News : अंबरनाथमध्ये स्वामी नगर परिसरात राहणा-या मीना सूर्यवंशी या महिलेला ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने उपचारांसाठी बीजी छाया उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं , मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने तिला मध्यवर्ती रुग्णालयात हलवण्याची गरज निर्माण झाली . उपजिल्हा रुग्णालयाची रुग्णवाहिका मात्र नाट्यगृहाच्या उद्घाटनासाठी आलेल्या VIPसुरक्षा ताफ्यात ऑन ड्युटी असल्याने रुग्ण महिलेसाठी उपलब्ध होऊ शकली नाही, त्यामुळे मृत्यूशी झुंज देणा-या महिलेचा रुग्णवाहिके अभावी मृत्यू झाल्याचा आरोप होतोय.
दरम्यान बीजी छाया उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी शुभांगी वाडेकर यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले. रुग्णवाहिका तत्काळ बोलावली मात्र त्याआधीच रुग्ण महिलेचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर, रुग्णवाहिकेच्या मुद्यावरून राजकारणही तापलंय. हे राष्ट्रपतींपेक्षा, मोदींपेक्षा मोठे आहेत का असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला, प्रोटोकॉलची स्पर्धा असल्यामुळे नाहक बळी जात असल्याची टीका राऊतांनी केलीय.
तर या सरकारने महाराष्ट्र विकायला काढला असून रुग्णवाहिका असो की औषध खरेदी भ्रष्टाचाराचा कळस गाठल्याचा घणाघात काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी केलाय. व्हिआयपींच्या ताफ्यात स्थानिक रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकेचा समावेश झाल्याने, वेळेला ही रुग्णवाहिका रुग्णाच्या उपयोगी पडली नाही त्यामुळे रुग्णाला नाहक जीव गमवावा लागला. त्यामुळे या मृत्यूस कारणीभूत कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.