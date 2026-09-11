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IIT मधून डिग्री, 32 लाखांचा पगार, पण तरीही तरुणीने दिला लग्नाला नकार, कारण थक्क करणारं!

26 वर्षांच्या तरुणीने 32 लाखांचे पॅकेज असलेल्या तरुणाला नाकारले. त्यावर तिने सांगितलेले कारण थक्क करणारे आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:33 AM IST
IIT मधून डिग्री, 32 लाखांचा पगार, पण तरीही तरुणीने दिला लग्नाला नकार, कारण थक्क करणारं!
Image Credit: Woman Rejects Iit Graduate 32 Lpa Rishta reason will shock you Internet Divided

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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