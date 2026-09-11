IIT मधून डिग्री, 32 लाखांचा पगार, पण तरीही तरुणीने दिला लग्नाला नकार, कारण थक्क करणारं!

IIT मधून इंजिनिअरची पदवी, मल्टिनॅशनल कंपनीत वार्षिक 32 लाखांचा पगार, दिसायलाही देखणा, लग्नासाठी अगदी योग्य मुलगा असतानाही तरुणीने त्याला लग्नासाठी नकार दिला. सोशल मीडियावर सध्या एका प्रकरणाची चर्चा आहे. 26 वर्षांच्या एका तरुणीने हे ड्रिम प्रोफाइल नाकारले. कारण अगदीच थक्क करणारे होते. इन्स्टाग्राम युजर पलक बाफना हिने सोशल मीडियावर तिच्या बहिणीसोबत घडलेला एक प्रसंग शेअर केला आहे.
पलक बाफनाच्या बहिणीसाठी एक स्थळ आले. तो तरुण इंजिनिअर होता. इतकंच नव्हे तर मोठया कंपनीत त्याला 32 लाखांचे वार्षिक पॅकेज होते. दोन्ही कुटुंबांची पहिली भेटदेखील चांगली झाली होती. मात्र तरिही तरुणीने लग्नाला नकार दिला. कारण मुलाची नोकरी किंवा शिक्षण नव्हते तर तो त्याच्या आईसोबत जास्त जिव्हाळ्याचं नातं होतं. मुलीला भीती होती की लग्नानंतर अनेक मोठ्या निर्णयात पत्नी म्हणून तिच्या मताच्या आधी आईचे मत विचारात घेतले जाईल. मुलगा मम्मास बॉय होता म्हणून मुलीने हे स्थळ नाकारले.
रिलेशनशिप एक्सपर्ट्सनुसार, आपल्या समाजात आजही लग्न करताना बायोडाटा, कॉलेजची पदवी आणि बँक बॅलेन्स सगळ्यात आधी बघितले जाते. लोकांना वाटते की, जर मुलगा कमावता आहे आणि कुटुंब चांगलं आहे तर सगळं चांगलंच होईल. पण आजची पिढी नोकरी आणि घर व्यतिरिक्त इमोशनल कंफर्ट आणि स्वातंत्र्य जपतात. लग्न फक्त दोन कुटुंबीयांची जबाबदारीच नाही तर पार्टनरशिप आहे. जिथे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी दोन्ही महत्त्वाच्या असतात.
आईवर प्रेम करणे आणि तिची काळजी घेणे हा एक मोठा गुण आहे आणि प्रत्येकाला एक काळजी घेणारा जोडीदार हवा असतो. पण समस्या तेव्हा सुरू होतात, जेव्हा एखादी व्यक्ती लहान-मोठ्या प्रत्येक निर्णयाची सूत्रे आपल्या आईच्या हाती सोपवते. सुट्टीच्या ठिकाणांपासून ते घरखर्चापर्यंत, जर प्रत्येक गोष्टीसाठी आईचे 'हो' आवश्यक असेल, तर पत्नीला एकटेपणा जाणवू लागतो. एक जबाबदार मुलगा आणि मम्मास बॉय यांच्यात एक बारीक रेषा आखली जाते.
लग्नानंतर आईचा दर्जा कमी होत नाही, पण पत्नीचे स्थानही वेगळे असते. शहाणा जोडीदार तोच असतो, जो आपल्या आईचा पूर्ण आदर करतो, पण तरीही आपल्या वैवाहिक जीवनाबद्दलचे निर्णय आपल्या जोडीदाराशी सल्लामसलत करून, घराच्या चार भिंतींच्या आतच घेतो. नात्यात स्पष्ट मर्यादा आखणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे, तर दीर्घकाळ सुखी नाते टिकवून ठेवण्याच्या दिशेने उचललेले एक शहाणपणाचे पाऊल आहे.