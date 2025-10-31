English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Solapur Crime: साताऱ्यातील फलटणनंतर सोलापूर हादरवून टाकणारी गंभीर घटना समोर आली आहे, बेकायदेशीर कर्ज मंजूर करण्यास नकार दिल्याने 10 जणांकडून महिला कर्मचाऱ्याचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 31, 2025, 04:02 PM IST
फलटणनंतर सोलापुरात धक्कादायक प्रकार! 10 जणांकडून महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ, आत्महत्या करणार इतक्यात...

Solapur Crime: साताऱ्यातील फलटणनंतर सोलापूर हादरवून टाकणारी गंभीर घटना समोर आली आहे, बेकायदेशीर कर्ज मंजूर करण्यास नकार दिल्याने 10 जणांकडून महिला कर्मचाऱ्याचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सोलापुरातील किश्त फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयातील निम्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अत्याचाराला कंटाळून महिला आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचलणार होती. मात्र सुदैवाने पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने अनर्थ टळला. 

सोलापुरातील किश्त फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात ही घटना घडली आहे. बेकायदेशीर कर्ज मंजूर करण्यास नकार दिल्याने महिला कर्मचाऱ्याचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला आहे. किश्त फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयातील निम्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

पीडित महिलेच्या तक्रारीची दखल न घेता उलट पीडितेलाच ‘अशा मुली चारित्र्यहीन असतात’ अशी शेरेबाजी करणाऱ्या एचआरवर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी किश्त फायनान्स कंपनीचे सोलापूर ब्रँच मॅनेजर निलेश पायमल्लेसह एकूण 10 आरोपींविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे. 

धक्कादायक बाब म्हणजे या कार्यालयात एकूण 14 व्यक्ती कामाला असून केवळ एकच महिला कर्मचारी कामाला होती. तिच्यासाठी स्वतंत्र वॉशरूमची व्यवस्थाही करण्यात आली नव्हती. उलट पीडिता वॉशरूमचा वापर करायाला जाताना आरोपी तिच्यावर अश्लील शेरेबाजी करत छेड काढायचे असा आरोप आहे. 

मागील अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या या प्रकारमुळे पीडित तरुणी ही प्रचंड मानसिक दबावाखाली येऊन आत्महत्या करण्याच्या निर्णयापर्यंत पोहोचली होती. सुदैवाने पोलिसांनी या प्रकरणात तात्काळ दखल घेत पीडित तरुणीचे मानसिक समुपदेशन केल्याने अनर्थ टळला आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

FAQ

1) सोलापूरमधील ही घटना काय आहे?
उत्तर: सोलापूरमधील किश्त फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात एका महिला कर्मचाऱ्याचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला. बेकायदेशीर कर्ज मंजूर करण्यास तिने नकार दिल्यामुळे १० जणांनी तिचा छळ केला. या घटनेमुळे ती आत्महत्येच्या टोकावर पोहोचली होती, पण पोलिसांच्या मध्यस्थीमुळे अनर्थ टळला.

2) किती जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे?
उत्तर: कंपनीच्या सोलापूर ब्रँचमधील निम्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. एकूण १० आरोपींवर, यामध्ये ब्रँच मॅनेजर निलेश पायमल्लेसह एचआरचा समावेश आहे. कार्यालयात एकूण १४ कर्मचारी असून, त्यापैकी फक्त एकच महिला कर्मचारी होती.

3) कार्यालयातील इतर समस्या काय होत्या?
उत्तर: पीडित महिलेसाठी स्वतंत्र वॉशरूमची व्यवस्था नव्हती. ती वॉशरूमला जाताना आरोपी तिच्यावर अश्लील शेरेबाजी करत छेड काढत असत. हा छळ मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू होता, ज्यामुळे तिच्यावर प्रचंड मानसिक दबाव आला.

 

