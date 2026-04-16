एका निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार? आमदारांची संख्या 288 वरुन 432 वर जाणार, 48 चे 72 खासदार होणार

Maharashtra politics : मतदार पुनर्रचनेत महाराष्ट्राचं राजकीय चित्रच बदलणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातल्या खासदार आणि आमदारांचा आकडा वाढणार असून त्यातही महिला आमदार आणि खासदारांची संख्या मोठी असणार आहे. देशाच्या राजकीय नकाशावर राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकाचंच राज्य राहणार असल्याचं आता तरी दिसू लागलंय. महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातील 48 खासदारांची संख्या 72वर जाईल 72 खासदारांपैकी 24 महिला खासदार असतील विधानसभेत आमदारांची संख्या 288 वरुन 432 वर जाणार यात महिला आमदारांची संख्या 143 होणार आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळं ग्रामीण आणि शहरी भागात लोकप्रतिनिधींचा असमतोल वाढण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली. शिवसेनेनं मात्र मतदारसंघ वाढीचं स्वागत केलंय. एवढंच नव्हे तर महिला आमदार खासदारांची संख्या वाढल्यास कुणाला त्रास का होतोय असा चिमटाही त्यांनी विरोधकांना काढलाय.
संभाव्य पुनर्रचनेत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या पट्ट्यात लोकसभा मतदारसंघ वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं पुढच्या काळात महाराष्ट्रात शहरी आमदार खासदारांची संख्या वाढेल तर ग्रामीण भागातील मतदारसंघाची पुनर्रचना कशी असेल याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
देशातील राजकीय ताकदीचा समतोल आणखी बिघडेल असा आरोप विरोधकांनी केलाय. ही विधेयकं आणण्यामागं भाजपचा वेगळाच हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सरकारचा हेतू वेगळाच आहे असा आरोप लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. सत्तासमतोल बिघडेल असं मत
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारनं सादर केलेलं नारीशक्ती विधेयक हे भाजपशक्ती विधेयक असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. जनगणना करायला लागू नये यासाठी ही विधेयकं घाईघाईनं आणली जात असल्याचंही विरोधकांनी म्हटलंय. नारीशक्ती नव्हे भाजपशक्ती विधेयक असल्याची टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली.
5 राज्यातील निवडणुकांच्या तोंडावरच विधेयक का आणलं?
लोकसभेच्या जागा कोणत्या आधारावर वाढवल्या जातायत?
जनगणनेशिवाय संसद तसेच विधिमंडळाच्या जागांमध्ये वाढ का?
दक्षिण भारत, ईशान्य भारताच्या वाट्याला जागा कमी येणार त्याचं काय?
लोकसंख्या नियोजनाचं दक्षिणेतल्या राज्यांना बक्षीस मिळायला हवं की शिक्षा?
लोकसंख्येमुळे उत्तर प्रदेश, बिहारचा संसदेत दबदबा वाढणार, ते इतरांवर अन्यायकारक?
संसदेत ज्यांचे खासदार जास्त त्यांच्याच प्रश्नांना प्राथमिकता मिळेल?