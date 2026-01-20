दावोसमध्ये फडणवीसांचा डंका! राज्यात आणली लाखो कोटींची गुंतवणूक; करार झालेल्या कंपन्यांची यादी पहाच

World Economic Forum Davos Maharashtra Investment: स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने लाखो कोटींचे करार केले. पहिल्याच दिवशी दावोसमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा डंका वाजल्याचं दिसून आलं. महाराष्ट्रात रेकॉर्ड ब्रेक गुंतवणुकीसाठी विविध कंपन्यांसोबत फडणवीस सरकारने करार केले आहेत. फडणवीसांच्या नेतृत्वात लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाले. या करारातून लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्माण होणार आहेत.
डावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये काँग्रेस सेंटरमध्ये इंग्का ग्रुप (आयकिया रिटेल) चे सीईओ आणि अध्यक्ष जुव्हेन्सियो मेझतू यांचीही फडणवीसांनी भेट घेतल्याचं त्यांनी स्वत: फेसबुकवर फोटो पोस्ट करत सांगितलं. आयकियाच्या भारतासाठीच्या योजनांबद्दल जाणून आनंद झाला. त्यांनी महाराष्ट्रातील त्यांच्या व्यवसायासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आमचे आभार मानले. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि विस्तारासंदर्भात आयकियाच्या योजनांबद्दल त्यांच्याकडून ऐकून फार समाधान वाटलं, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
द कोका-कोला कंपनीचे उपाध्यक्ष मायकेल गोल्ट्झमन यांचीही फडणवीसांनी भेट घेतली. महाराष्ट्रामध्ये कोका-कोलाची आधीच मोठी गुंतवणूक आहे. मात्र आता नवीन गुंतवणुकीद्वारे त्यांना महाराष्ट्रात त्यांच्या उद्योगाचा आणखी विस्तार करायचा आहे. कोका-कोलाच्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर जामनेर, महाराष्ट्र यांसारख्या संभाव्य पर्यायांवर आमची खूप सकारात्मक चर्चा झाली. यासोबतच, मी त्यांना महाराष्ट्राच्या जीसीसी धोरणाबद्दल, उत्तम दर्जाच्या अन्नाबद्दल आणि महाराष्ट्रातील असंख्य सहकार्याच्या संधींबद्दलही सांगितल्याचं फडणवीस यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दावोसमध्ये महाराष्ट्र सरकार, एमएमआरडीए आणि विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार (MoU) केले असून या कंपन्या कोणत्या आहेत, किती रक्कमेची गुंतवणूक झाली आहे आणि त्यामधून नेमका किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे हे आपण जाणून घेऊयात...
सुमितोमो रिअॅल्टी अँड डेव्हलपमेंट –
गुंतवणूक: 8 अब्ज डॉलर्स, रोजगार: 80,000
के. राहेजा कॉर्प –
गुंतवणूक: 10 अब्ज डॉलर्स, रोजगार: 1,00,000
अल्टा कॅपिटल / पंचशील रिअॅल्टी –
गुंतवणूक: 25 अब्ज डॉलर्स, रोजगार: 2,50,000
IISM ग्लोबल –
गुंतवणूक: 8 अब्ज डॉलर्स, रोजगार: 80,000
JICA –
रणनीती व धोरणात्मक भागीदार
सेम्बकॉर्प डेव्हलपमेंट लिमिटेड, सिंगापूर –
कमी कार्बन उत्सर्जन असलेल्या एकात्मिक औद्योगिक उद्यानांसाठी ज्ञान भागीदार
टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिक, जर्मनी –
शाश्वत शहरी वाहतूक प्रणालीसाठी सहकार्य
अर्बन फ्युचर्स कलेक्टिव्ह, लंडन –
जगातील काही अग्रगण्य विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या सहकार्याने मुंबईसाठी डिजिटल ट्विन इकोसिस्टम विकसित करण्याचा उपक्रम, ज्याचा उद्देश शाश्वतता, लवचिकता आणि शहरी जीवनमान उंचावणे हा आहे.