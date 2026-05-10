पुणे, मुंबईपेक्षा महाराष्ट्रातील 'या' जगप्रसिद्ध शहराला होतोय मिसिंग लिंकचा सर्वात जास्त फायदा! शहराचे नाव आणि कारण जाणून शॉक व्हाल

मुंबई -पुणे कनेक्टिंग लिंक अर्थात मिसिंग लिंक प्रवाशांसाठी खुला झाला आहे. मिसिंग लिंकमुळे मुंबई पुणे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी मुंबई पुणे पेक्षा महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध शहराला मिसींग लिंकचा सर्वाधिक फायदा झाला आहे. जाणून घेऊया हे शहर कोणते आणि या शहराला मिसिंग लिंकचा कसा फायदा झाला आहे.
Mumbai Pune Missing Link : मुंबई-पुणे प्रवास हा अधिक गतिमान झाला आहे. मुंबई -पुणे कनेक्टिंग लिंक अर्थात मिसिंग लिंक प्रवाशांसाठी खुला झाला आहे. मिसिंग लिंकमुळे मुंबई पुणे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावर खंडाळा घाटात प्रवाशांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. मात्र, मिसिंग लिंकमुळे खंडाळा घाटच बायपास झाला आहे. या लिंकमुळे मुंबई-पुणे अंतर 6 किमीने कमी झाले आहे. प्रवास वेळेत 25 मिनिटांची बचत होत आहे. पुणे आणि मुंबईतील प्रवाशांना याचा फायदा होत असला तरी यांच्या पेक्षा जास्त फायदा मिसिंग लिंकजवळ असलेल्या एका जगप्रसिद्ध शहराला होत आहे. जाणून घेऊया हे शहर कोणते आणि शहराला कशा प्रकारे फायदा होतोय.
मिसिंग लिंकची लांबी 13.3 किलोमीटर एवढी आहे. या लिंकमुळे मुंबई-पुणे अंतर 6 किमीने कमी झाले आहे. प्रवास वेळेत 25 मिनिटांची बचत होत आहे. 6 हजार 695 कोटी या मिसिंग लिंक प्रकल्पावर खर्च झाले आहेत. 13.3 किमीच्या या मार्गांवर 2 मोठे बोगदे आहेत. 22.33 मीटर रुंदीचा महाकाय बोगदा. या बोगद्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. बोगद्यात सेन्सर, सीसीटीव्ही, वायुवीजन प्रणाली अशा सुविधा आहेत. तर, टायगर व्हॅलीवर 650 मीटर लांबीचा, 180 मीटर उंचीचा केबल-स्टेड पूल उभारण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा...
मिसिंग लिंकमुळे लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा झाला आहे. 13.3 किलोमीटरच्या या मिसिंग लिंकच्या खंडाळा येथील केबल स्टेड पुलामुळे मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागत नाही. फक्त लोणावळ्यात प्रवेश करण्यासाठी या खंडाळा घाटातून जावे लागत आहे. आता तुमच्या लक्षात आले असेल मिसिंग लिंकमुळे ज्या शहराला फायदा झाले आहे ते
जगप्रसिद्ध शहर कोणते.
पुणे, मुंबईपेक्षा लोणावळा शहराला या मिसिंग लिंकचा सर्वाधिक फायदा झाला आहे. लोणवळा मुंबई पासून 89 KM अंतरावर आहे. तर, पुणे ते लोणावळा हे अंतर फक्त 69 KM इतकं आहे. लोणावळा हे महाराष्ट्राती सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आणि जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. पुणे मुंबई करांचे हे विकेंड डेस्टिनेशन आहे. लोणवळा परिसरातील असलेल्या ऐतिहासीक लेणी पाहण्यासाठी फक्त भारतातूनच नाही तर जगभरातून पर्यटक येतात. टायगर पाईंट, भुशी डॅम, पावना डॅम हे लोणावळ्यातील फेमस पाईंट आहेत. इतकचं नाही तर लोणवळा सध्या भारतातील मोठं रिअल इस्टेट मार्केट देखील बनत आहेत. बडे उद्योगपती, सेलिब्रिटी लोणावळा परिसरात मालमत्ता खरेदी करुन बंगले, व्हिला बांधत आहेत.
मिसिंग लिंकचा नेमका कसा फायदा झाला
लोणवळा शहराला मिसिंग लिंकचा झालेला सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वाहतूक कोंडीतून सुटका. मिसिंग लिंकच्या खंडाळा येथील केबल स्टेड पुलामुळे मुंबईतून पुण्याला जाताना खंडाळा घाट लागत नाही. मुंबई पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली. विशेषत: लोणावळा खंडाळा घाटात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत होती. अनेक वाहने वाहतूक कोंडीत अडकत होती. या वाहतूक कोंडीमुळे लोणावळा परिसरातील स्थानिक त्रस्त झाले होते. मिसिंग लिंक मुळे लोणावळ्यातील स्थानिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका झाली आहे. मुंबई किंवा पुण्याच्या दिशेने थेट प्रवास करणाऱ्यां वाहनांमुळे लोणवाळा परिसरात होणारी वाहनांची गर्दी कायमस्वरुपी बंद झाली आहे.
हे देखील वाचा...
महाबळेश्वर, माथेरानंतर लोणावळा हे महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमाकांचे थंड हवेचे ठिकाण आहे. मात्र, मागील काही वर्षात वाहनांच्या वाढत्या गर्दीमुळे लोणावळा परिसरात प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे. आता मात्र, वाहनांची संख्या कमी झाल्यामुळे हवेत सुधारणा होणार आहे. पर्यावरणाला याचा फायदा होणार आहे. नागरीकांचे आरोग्य देखील उत्तम राहणार आहे.