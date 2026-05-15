/एका अफवेमुळे महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध जिल्हा मोठ्या संकटात! फिरायला आलेल्या पर्यटकांनी मुक्काम अर्धवट सोडून परतीचा मार्ग धरला

नेहमी पर्यटकांची तुफान गर्दी असलेला महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध जिल्हा एका अफवेमुळे मोठ्या संकटात सापडला आहे. या मोठा फटका पर्यटन व्यवसायाला बसला आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रवींद्र कोकाटे : महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय टूरीस्ट डेस्टिनेशन असलेल्या कोकणच्या सपर्यटन व्यवसायाला ग्रहण लागले आहे. मे महिन्याचा रणरणता उन्हाळा आणि सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी कोकणात दाखल झालेल्या पर्यटनावर यंदा संकटाचे सावट पसरले आहे. जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती, इंधन टंचाई आणि सोशल मीडियावर रंगलेली 'लॉकडाऊन'ची चर्चा यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पर्यटकांनी आपला मुक्काम अर्धवट सोडून परतीचा मार्ग धरला आहे. याचा थेट फटका कोकणची अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱ्या पर्यटन आणि आंबा व्यवसायाला बसला आहे. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांना याचा मोटा फटका बसला आहे. आंबा व्यावसायीक देखील हवालदिल आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. अनेक हॉटेल चालकांनी गॅस अभावी हॉटेल बंद ठेवली आहेत, तर काही ठिकाणी पारंपरिक चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे जेवणाच्या ताटांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, सीएनजी आणि पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. पर्यटकांचा अर्धा दिवस केवळ इंधनासाठी रांगेत उभे राहण्यात जात असल्याने पर्यटकांमध्ये प्रचंड मनस्ताप पाहायला मिळत आहे.
सोशल मीडियावर लॉकडाऊन लागू होणार असल्याच्या वावड्या उठल्याने पर्यटकांमध्ये घबराट पसरली आहे. भविष्यात प्रवासावर निर्बंध येतील किंवा इंधन पूर्णपणे संपेल या भीतीने हजारो पर्यटकांनी आपली हॉटेल बुकिंग्स रद्द केली आहेत. यामुळे रिसॉर्ट चालक, वाहन चालक, गाईड आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील छोट्या व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
पर्यटकांची संख्या घटल्याचा सर्वाधिक फटका 'कोकणचा राजा' असलेल्या हापूस आंब्याला बसला आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस पर्यटकांच्या खरेदीमुळे आंब्याला चांगला दर मिळतो, मात्र यंदा मागणी घटल्याने दर कोसळले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी 600 ते 800 रुपये डझन असलेला आंबा आता चक्क 200 ते 400 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
आधीच अवकाळी पावसाने उत्पादन घटले असताना, आता कमी दरामुळे बागायतदारांचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे.
एकीकडे महागाई आणि दुसरीकडे व्यवसायातील मंदी यामुळे रत्नागिरीतील व्यापारी आणि शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला असून, प्रशासनाने या परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली जात आहे.