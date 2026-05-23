/महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध जिल्हा धोक्याच्या छायेत; कोकणात किनारपट्टीवर उधाणाचा तर डोंगरमाथ्यांवर दरडींचा दुहेरी विळखा

पृथ्वीवरचा सर्व म्हणजे कोकण. निसर्ग सौंदर्याने नटलेला कोकण धोक्याच्या छायेत आहे. डोंगरमाथ्यांवर दरडींचा,तर किनारपट्टीवर उधाण अशा दुहेरी विळख्यात कोकण सापडला आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : मान्सून तोंडावर आला असतानाच कोकणच्या काळजात पुन्हा एकदा धडधड वाढली आहे.इर्शाळवाडी आणि तळीये सारख्या काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या दुर्घटनांनंतर भूवैज्ञानिकांनी केलेले फेरसर्वेक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जाहीर केलेली ताजी आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे.
कोकणातील रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांत मिळून तब्बल 600 हून अधिक गावे आणि वाड्या थेट दरडीच्या छायेत आल्या आहेत. तर दुसरीकडे, 720 किलोमीटरच्या किनारपट्टीवरील सुमारे 70 ते 80 गावांना समुद्राच्या उधाणाचा आणि तीव्र लाटांचा थेट तडाखा बसण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार,दरडप्रवण क्षेत्राची व्याप्ती कमालीची वाढली आहे.यात सर्वाधिक फटका रायगड जिल्ह्याला बसला असून,तेथील 300 हुन अधिक गावे दरडीच्या छायेत आहेत;विशेषतः पोलादपूर तालुक्यातील 60 गावे 'अतिधोकादायक' श्रेणीत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण,संगमेश्वर आणि खेड तालुक्यांत सर्वाधिक धोका असून,150 हुन अधिक मुख्य गावे आणि इतर वाड्या मिळून हा आकडा 300 पार पोहोचला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पूर्वी केवळ 20 गावे दरडप्रवण म्हणून नोंद होती,ती संख्या आता 50 वर गेली आहे.
डोंगरावरून कोसळणाऱ्या मृत्यूसोबतच,खाली अथांग समुद्रही जमिनी गिळंकृत करत आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरकरवाडा,मांडवी,गुहागर,हर्णे;रायगडमधील अलिबाग,मुरुड,श्रीवर्धन; आणि सिंधुदुर्गातील मालवण (दांडी, वायरी) व वेंगुर्ल्यातील नवाबाग या किनारपट्टीवरील गावांना उधाणाचा तीव्र फटका बसू शकतो.लाटांमुळे मोठ्या प्रमाणावर धूप होऊन समुद्राचे खारे पाणी थेट लोकवस्तीत आणि बागायतींमध्ये शिण्याचा संभाव्य धोका आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून पावसाळ्यात तात्पुरते स्थलांतर, सायरन आणि काही ठिकाणी बंधारे घालण्यात आले आहेत.मात्र,दरवर्षी होणारा हा कागदी नियोजनाचा देखावा आणि तात्पुरत्या उपाययोजना पाहता स्थानिक जनतेमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
निसर्गाचा कोप आणि प्रशासकीय उदासीनतेच्या कात्रीत सापडलेल्या हजारो लोकांच्या जिवाची जबाबदारी नक्की कोणाची? केवळ इशारे देऊन प्रशासन आपली जबाबदारी झटकणार की, एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याआधी ठोस,कायमस्वरूपी पावले उचलणार? हाच धारदार जाब आज कोकणचा प्रत्येक रहिवासी विचारत आहे.
राज्यात मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागताच रत्नागिरी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार,चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी आकाश लिगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच विभागीय वन अधिकारी कार्यालयात मान्सूनपूर्व तयारी आणि पुनर्वसन आढावा बैठक संपन्न झाली.या बैठकीत तालुक्यातील संभाव्य आपत्ती,विशेषतः १७ दरडग्रस्त गावांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
चिपळूण तालुक्यात दरवर्षी पावसाळ्यात उद्भवणारी पूरस्थिती आणि दरडींची भीती लक्षात घेता प्रशासनाने आतापासूनच कंबर कसली आहे.तालुक्यातील पेढे,परशुराम घाट,तिवरे,रिक्टोली, तिवडी,नांदिवसे,कादवड,ओवळी,कळकवणे,पिंपळी बुद्रुक,कोळकेवाडी,कुंभार्ली,पेढांबे,येगाव,कळंबट,गोवळकोट आणि पाचाड या 17 गावांमधील विविध वाड्यांना संभाव्य दरडग्रस्त भाग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.या सर्व संवेदनशील भागांवर प्रशासन बारीक लक्ष ठेवून आहे.
प्रशासनाकडून खालील कडक उपाययोजना व निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. खोल पाण्यात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सोडून दिलेल्या व बंद पडलेल्या खाणी, नद्या, तलाव आणि पर्यटन स्थळांच्या खोल पाण्यात गावकरी किंवा पर्यटकांनी जाऊ नये, यासाठी सर्व ग्राम महसूल व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना लेखी पत्रे देण्यात आली आहेत.
पावसाळ्यात अपघात टाळण्यासाठी तालुक्यातील धोकादायक फलक आणि होर्डिंग्ज तातडीने काढण्याचे आदेश पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या धरणांपासून कोणताही धोका निर्माण होऊ नये,यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांना दक्षतेचे आदेश देण्यात आले आहेत.सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रत्येक दरडग्रस्त गावासाठी एका स्वतंत्र 'नोडल अधिकाऱ्याची' आणि जनजागृती पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.तसेच,या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्यासाठी प्रशासनाकडून पूर्वसूचना आणि नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे.पावसाळ्यात कोणतीही जीवितहानी होऊ नये यासाठी चिपळूण प्रशासन सज्ज झाले असून,नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.