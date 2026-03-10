English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब पुण्यात, भारताच्या IT सेक्टरला नवा जबरदस्त पर्याय, 68 दिवसांत 360 कंपन्या सुरु

जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब पुण्यात, भारताच्या IT सेक्टरला नवा जबरदस्त पर्याय, 68 दिवसांत 360 कंपन्या सुरु

पुण्यातील जगप्रसिद्ध IT पार्क मध्ये जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब सुरु होणार आहे.  68 दिवसांत 360 सेंटर सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य आहे जिथे GCC कॅपिटल हब निर्माण होत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 10, 2026, 10:14 PM IST
जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब पुण्यात, भारताच्या IT सेक्टरला नवा जबरदस्त पर्याय, 68 दिवसांत 360 कंपन्या सुरु

Pune Global Capability Centres (GCCs) in India : भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे IT हब महाराष्ट्रात आहे. पुण्यात असलेल्या IT पार्कमध्ये हजारो कंपन्या असून लाखो लोक नोकरी करत आहेत. पुण्यात आता जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब निर्माण होत आहे. पुणे GCC कॅपिटल होणार असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर अवॉर्ड्स 2026 हा सोहळा मंगळवारी मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया येथे पार पडला. यावेळी त्यांनी  GCC बद्दल माहिती दिली. 

पुणे हे देशातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे. गेल्या वर्षभरात देशात सर्वाधिक GCC स्पेस पुण्यात विकसित झाली असून, त्यामुळे पुणे शहर ‘GCC कॅपिटल’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे ग्लोबल कॅपॅबिलिटीचे जगातील पहिले सेंटर

पुणे हे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs)साठी वेगाने वाढणारे केंद्र आहे.  2026 च्या सुरुवातीला 360 हून अधिक कंपन्या कार्यरत झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या कंपन्यामध्ये आयटी आणि उत्पादन क्षेत्राचा समावेश आहे. प्रमुख उद्योगांमध्ये ऑटोमोटिव्ह, बीएफएसआय आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक GCC सेंटर निर्माण करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. 

भारताच्या IT सेक्टरला नवा जबरदस्त पर्याय

GCC सेंटर हे भारताच्या IT सेक्टरला नवा जबरदस्त पर्याय ठरु शकते. 2025 मध्ये, पुण्यातील अर्ध्याहून अधिक कार्यालयीन मागणी जीसीसींमधून आली, ज्यामुळे ते केवळ आयटी सपोर्ट हबऐवजी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधार बनला. भारतातील ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) क्षेत्राचा विस्तार 2030 पर्यंत 105 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे AI, R&D सह डिजीटल सेक्टरचा विस्तार होणार आहे. 

GCC सेंटर काय आहे?

जीसीसी ही परदेशातील कंपन्यांनी त्यांच्या मूळ संस्थेला विविध सेवा देण्यासाठी स्थापन केलेली केंद्रे आहेत. ही केंद्रे प्रामुख्याने बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) येथे आहेत. आता हे CGC सेंटर फक्त सपोर्ट सिस्टीम म्हणून नाही तर, इंजीनियरिंग,  R&D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सायबर सुरक्षा सायबर सुरक्षा आणि सेमीकंडक्टर यासारख्या प्रगत क्षेत्रांमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण काम करतात. अभियांत्रिकी संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी जीसीसी इतर केंद्रांपेक्षा अंदाजे 1.3 पट वेगाने वाढत आहेत.

FAQ

1. पुणे हे जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब का होत आहे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरात देशात सर्वाधिक GCC स्पेस पुण्यात विकसित झाली आहे. यामुळे पुणे ‘GCC कॅपिटल’ बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला ३६० हून अधिक GCC कंपन्या पुण्यात कार्यरत झाल्या आहेत.

2  पुण्यात सध्या किती GCC कंपन्या कार्यरत आहेत?
२०२६ च्या सुरुवातीला ३६० हून अधिक कंपन्या कार्यरत झाल्या आहेत. यात आयटी, उत्पादन, ऑटोमोटिव्ह, बीएफएसआय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे.

3 GCC सेंटर म्हणजे नेमके काय?
GCC (Global Capability Centers) ही परदेशातील कंपन्यांनी आपल्या मूळ संस्थेला विविध सेवा देण्यासाठी स्थापन केलेली केंद्रे आहेत. पूर्वी ही केंद्रे फक्त सपोर्ट सिस्टीम म्हणून काम करत होती, आता मात्र इंजीनियरिंग, R&D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सायबर सुरक्षा आणि सेमीकंडक्टर यासारख्या प्रगत क्षेत्रांत महत्त्वाचे योगदान देत आहेत.

4 GCC क्षेत्र भारताच्या IT सेक्टरसाठी नवा पर्याय का ठरत आहे?
२०२५ मध्ये पुण्यातील अर्ध्याहून अधिक कार्यालयीन मागणी GCC कंपन्यांकडून आली. यामुळे आयटी सपोर्ट हबऐवजी हे केंद्रे धोरणात्मक आणि रणनीतिक आधार बनले आहेत. अभियांत्रिकी व संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणारी GCC इतर केंद्रांपेक्षा १.३ पट वेगाने वाढत आहेत.

5 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल काय वक्तव्य केले?
लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर अवॉर्ड्स २०२६ सोहळ्यात (मंगळवारी, मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडियात) मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, “पुणे हे देशातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे आणि आता ते जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब बनत आहे.

 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

