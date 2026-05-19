/पुण्यात IT सेक्टरला टक्कर देणारा भविष्यातील सर्वात मोठा पर्याय; पुणे जगातील सर्वात मोठे GCC हब

जगातील सर्वात मोठे GCC हब पुण्यात निर्माण होत आहे. IT सेक्टरला टक्कर देणारा भविष्यातील सर्वात मोठा पर्याय निर्माण होणार आहे. पुण्यात 360 पेक्षा अधिक कपंन्यांनी आपले कार्यालय उघडले आहे.
Top GCC companies in Pune : जगभरात IT सेक्टर मोठ्या संकटात सापडले आहे. लाखो लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. तर, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे IT हब पुण्यात आहे. IT सेक्टरला टक्कर देणारा भविष्यातील सर्वात मोठा पर्याय आता पुण्यातच उपलब्ध होणार आहे. जगातील सर्वात मोठे GCC (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर ) हब पुण्यात तयार होत आहे.
जागतिक स्तरावर ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर म्हणून पुणे शहराची ओळख निर्माण होत आहे यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे देशातील एकूण गुंतवणुकी पैकी सुमारे 25 टक्के गुंतवणूक पुण्यात होत आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पुण्यात 360 पेक्षा जास्त जीसीसी केंद्रे कार्यरत आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्या येथे कार्यरत आहेत. पुढील काही वर्षांत 500 पेक्षा जास्त जीसीसी सेंटर येथे सुरु होण्याची शक्यता आहे.
GCC हब म्हणजे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ( एमएनसी ) दुसऱ्या देशात उघडलेले तंत्रज्ञान, संशोधन, वित्त, डेटा, आयटी किंवा इंजिनिअरिंगचे केंद्र उभारतात याला जे GCC हब म्हणून ओळखले जातात. जगभरातील अनेक बड्या संशोधन, तंत्रज्ञान कंपन्या त्यांचे मुख्यालय किंवा हब सेंटर म्हणून भारताची निवड करत आहेत. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे शहरात हे GCC हब उघडले जात आहेत. पुणे हे जगातील सर्वात मोठे GCC हब म्हणून उदयास येत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने GCC हब धोरण राबवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘जीसीसी धोरण 2025’ सुरू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत राज्यात 400 नवीन जीसीसी केंद्रे उघडण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने 50 हजार 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक देखील जाहीर केली आहे. या GCC हबच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत किमान 30 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पुणे शहरात सुमारे 4 लाख नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. पुण्यात कार्यलय सुरु करण्यास इच्थुक असलेल्या कंपन्यांना सरकार कर सवलत, जमीन, ऑफिससाठी जागा, पाणी, वीजपुरवठा, एक खिडकी योजना, संशोधन आणि विकास, तसेच पेटंटसाठी अनुदान देत आहे. पुणे हे भारतातील सर्वात मोठे इंजिनीअरींग, IT, रिसर्च आणि डेटा सेंटरचे मोठे केंद्र बनत आहे. 360 अधिक कपंन्यांनी GCC हब म्हणून पुण्यात आपली कार्यालये सुरु केली आहेत. जगभरातील बड्या IT कंपन्या, बँका, फायनान्स यासह विमा (BFSI) कंपन्यांनी आपली कार्यालये पुण्यात सुरु केली आहेत.