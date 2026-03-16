Balumama Bhaknuk: तिसरे महायुद्ध, त्सुनामी, 12 वर्षांची मुलगी होणार आई, भारताच्या एका नेत्याची हत्या; बाळूमामांच्या यात्रेतील भाकीत

Balumama Bhaknuk : महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमधील आदमापूर इथे बाळामामा भंडारा उत्सव सुरु आहे. या उत्सवात भाकणुकीच्या कार्यक्रमात कृष्णात डोणे महाराज वाघापूरकर यांनी खूप भीतीदायक भाकीत केले आहेत. विविध क्षेत्रांबाबत भविष्यवाणी ऐकून तुमचाही थरकाप उडले. हे भाकीत ऐकण्यासाठी बाळूमामा देवालयाचे अध्यक्ष धैर्यशील भोसले यांच्यासह हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती.
जगात पहिलेच एक युद्ध सुरु आहे. इराण - इस्त्रायल आणि अमेरिकामध्ये संघर्ष सुरु असून या युद्धाचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फटका बसतोय. अशातच भाकणुकीच्या कार्यक्रमात भाकीतमध्ये जागतिक स्तरावर तणाव वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर तिसरं महायुद्ध होणार अशी भविष्यवाणी करण्यात आली आहे.
तसंच भारत - पाकिस्तानमध्येही मोठं युद्ध होणार असंही भाकीत केलंय. या युद्धात भारतीय सैनिक सीमेवर शौर्याने भारतीयांची मान अभिमानाने उंचणार आहेत. एवढंच नाही तर पाकिस्तानचा काही भाग भारतीय सैनिक आपल्या ताब्यात घेण्यात यशस्वी होणार आहे. दुसरीकडे रेल्वे, मोटार आणि विमान अपघातांच्या घटनाही वाढ होणार आहेत.
त्यांनी सर्वात मोठं भाकीत केलं की, भारतातील मोठ्या नेत्याची हत्या होणार आहे. राजकारणातही मोठी उलथापालथ असून मोठे पक्ष गायब तर लहान पक्ष मोठी भूमिका बजावणार आहे. काही राजकीय नेते मोठ्या घोटाळ्यांत अडकणार आहे. या घोटाळ्यामुळे त्यांना जेलमध्ये जावं लागणार आहे. समान नागरी कायदा लागू होणार असंही भाकीत त्यांनी केलं आहे.
महागाईबद्दल बोलायचं झालं तर जनतेला महागाईचा फटका बसणार आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढणार आहे. सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढणार असून सर्वसामान्यांचे जीवन जगणे कठीण होणार आहे.
हवामानातही मोठा बदल पाहिला मिळणार आहे. यामुळे नद्या, तलाव आणि जलाशय आटणार तर याशिवाय सुनामी, वादळ, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोक्याचे संकेत दिले आहेत.
मानवाला अठरा प्रकारचे आजार होणार असून मानवाचे आयुष्य कमी होणार आहे. धक्कादायक म्हणजे 12 व्या वर्षी मुलगी आई होणार तर तरुण पिढी वाम मार्गाला जाण्याचे भाकीत केलं. त्यासोबतच त्यांनी असंही भाकीत केलं की, मेंढीमाऊलीच्या पोटी मुलगा जन्माला येणार, कर्नाटकातील जलाशयाला मोठं खड्डा पडून जीवितहानी होणार, कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला रात्रीच्या वेळी तिच्या नेत्रातून पाणी येणार, भारतात दहशतवादी येऊन बॉम्बस्फोट घडवणार आणि अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा बंद होतील. भयानक म्हणजे बहीण आणि भावाच्या नात्याला काळिमा लागणार आहे.
अशी मान्यता आहे की, ही भाकीत बाळामामांचे असतात जे शब्दात कृष्णात डोणे महाराज वाघापूरकर सांगतात. 16 मार्चला पहाटे तीन वाजता हे भाकीत करण्यात आलं. ही भाकीत किती खरी ठरतात हे येणारा काळच ठरवेल.