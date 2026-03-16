Balumama Bhaknuk: तिसरे महायुद्ध, त्सुनामी, 12 वर्षांची मुलगी होणार आई, भारताच्या एका नेत्याची हत्या; बाळूमामांच्या यात्रेतील भाकीत

Balumama Bhaknuk : मध्य पूर्व संघर्ष सुरु असताना तिसरं महायुद्ध होणार, त्सुनामी, भूंकपापासून भारतातील मोठ्या नेत्याची हत्या एवढंच नाही तर 12 वर्षांची मुलगी आई होणार, हे सगळे भाकीत केलं आहे, बाळूमामांच्या यात्रेमध्ये...अजून बरंच काही भविष्यवाणी करण्यात आली जी ऐकल्यावर अंगावर काटा येईल. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 16, 2026, 09:56 PM IST
Balumama Bhaknuk : महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमधील आदमापूर इथे बाळामामा भंडारा उत्सव सुरु आहे. या उत्सवात भाकणुकीच्या कार्यक्रमात कृष्णात डोणे महाराज वाघापूरकर यांनी खूप भीतीदायक भाकीत केले आहेत. विविध क्षेत्रांबाबत भविष्यवाणी ऐकून तुमचाही थरकाप उडले. हे भाकीत ऐकण्यासाठी  बाळूमामा देवालयाचे अध्यक्ष धैर्यशील भोसले यांच्यासह हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती. 

जगात कोणत्या कोणत्या घडामोडी घडणार?

जगात पहिलेच एक युद्ध सुरु आहे. इराण - इस्त्रायल आणि अमेरिकामध्ये संघर्ष सुरु असून या युद्धाचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फटका बसतोय. अशातच भाकणुकीच्या कार्यक्रमात भाकीतमध्ये जागतिक स्तरावर तणाव वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर तिसरं महायुद्ध होणार अशी भविष्यवाणी करण्यात आली आहे. 

भारत - पाकिस्तान युद्ध  होणार !

तसंच भारत - पाकिस्तानमध्येही मोठं युद्ध होणार असंही भाकीत केलंय. या युद्धात भारतीय सैनिक सीमेवर शौर्याने भारतीयांची मान अभिमानाने उंचणार आहेत. एवढंच नाही तर पाकिस्तानचा काही भाग भारतीय सैनिक आपल्या ताब्यात घेण्यात यशस्वी होणार आहे. दुसरीकडे रेल्वे, मोटार आणि विमान अपघातांच्या घटनाही वाढ होणार आहेत. 

राजकारणात मोठी उलथ पालथ 

त्यांनी सर्वात मोठं भाकीत केलं की, भारतातील मोठ्या नेत्याची हत्या होणार आहे. राजकारणातही मोठी उलथापालथ असून मोठे पक्ष गायब तर लहान पक्ष मोठी भूमिका बजावणार आहे. काही राजकीय नेते मोठ्या घोटाळ्यांत अडकणार आहे. या घोटाळ्यामुळे त्यांना जेलमध्ये जावं लागणार आहे. समान नागरी कायदा लागू होणार असंही भाकीत त्यांनी केलं आहे. 

महागाईबद्दल बोलायचं झालं तर जनतेला महागाईचा फटका बसणार आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढणार आहे. सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढणार असून सर्वसामान्यांचे जीवन जगणे कठीण होणार आहे. 

हवामानातही मोठा बदल पाहिला मिळणार आहे. यामुळे नद्या, तलाव आणि जलाशय आटणार तर याशिवाय सुनामी, वादळ, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोक्याचे संकेत दिले आहेत. 
 
मानवाला अठरा प्रकारचे आजार होणार असून मानवाचे आयुष्य कमी होणार आहे. धक्कादायक म्हणजे 12 व्या वर्षी मुलगी आई होणार तर तरुण पिढी वाम मार्गाला जाण्याचे भाकीत केलं. त्यासोबतच त्यांनी असंही भाकीत केलं  की, मेंढीमाऊलीच्या पोटी मुलगा जन्माला येणार, कर्नाटकातील जलाशयाला मोठं खड्डा पडून जीवितहानी होणार, कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला रात्रीच्या वेळी तिच्या नेत्रातून पाणी येणार,  भारतात दहशतवादी येऊन बॉम्बस्फोट घडवणार आणि अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा बंद होतील. भयानक म्हणजे बहीण आणि भावाच्या नात्याला काळिमा लागणार आहे. 

अशी मान्यता आहे की, ही भाकीत बाळामामांचे असतात जे शब्दात कृष्णात डोणे महाराज वाघापूरकर सांगतात. 16 मार्चला पहाटे तीन वाजता हे भाकीत करण्यात आलं. ही भाकीत किती खरी ठरतात हे येणारा काळच ठरवेल. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

