जगातील सर्वात महागडी शहर, जिथे खर्च करताना श्रीमंतांना सुद्धा विचार करावा लागतो

Worlds Most Expensive Cities 2026 : तुमच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती असली तरी जगातील अशी काही शहर आहेत जिथे गेल्यावर तुम्हाला खर्च करताना दहावेळा विचार करावा लागेल. जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स 2026 नुसार श्रीमंत लोकांच्या राहण्याच्या हिशोबाने सिंगापूर जगातील सर्वात महागडं शहर आहे. तर स्विझर्लंडचं ज्यूरिख दुसऱ्या स्थानावर आहे. रिपोर्टनुसार गेल्या वर्षभरात अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यानुसार प्रीमियम वस्तू आणि लक्झरी सेवांवरील खर्चात सरासरी 10.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर लक्झरी वस्तूंच्या किंमतीत 12.3 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सोन्याच्या रेकॉर्ड ब्रेक किंमतींमुळे ज्वेलरी 16.4 टक्के आणि महागडी घड्याळं 15.5 टक्के महाग झाली आहेत. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ज्यूरिखने तीन स्थानाची उडी घेतली असून जगातील सर्वात महागडं शहर बनण्याचं स्थान पटकावलं आहे.
जूलियस बेयर बँकेच्या ताज्या लाइफस्टाइल इंडेक्स रिपोर्टनुसार सिंगापूर हा मागील काही वर्षांपासून श्रीमंत लोकांसाठी जगातील सर्वात महागडा देश बनत आहे. या लिस्टमध्ये ज्यूरिख दुसऱ्या स्थानावर असून मोनाको तिसऱ्या स्थानावर तर हॉंगकॉंग चौथ्या तर लंडन पाचव्या स्थानावर आहे. हा निर्देशांक अशा व्यक्तींच्या राहणीमानाचा खर्च मोजतो ज्यांच्याकडे मोठी संपत्ती आहे आणि ज्या उच्च स्तरीय सुविधा आणि सेवांचा वापर करतात. अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झुरिक तीन स्थानांनी वर गेले आहे.
रिपोर्टनुसार ज्यूरिखमध्ये घर खरेदी करणं, सायकल, हॅन्डबॅग, हेल्थकेयर सेवा, लेजर आय सर्जरी आणि स्पा ट्रीटमेंट सारख्या गोष्टी या देशातील काही मोठ्या शहरांच्या तुलनेत खूप महाग मिळतात. येथील खाजगी शाळा तुलनेने परवडणाऱ्या असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे घरांचे आणि वाहनांचे उच्च दर आणि सिंगापूर डॉलरचे बळकट मूल्य यांमुळे सिंगापूर सातत्याने अव्वल स्थानावर राहिले आहे. म्हणूनच, अशा शहरांमध्ये उच्च राहणीमान राखण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो.
'जुलियस बेअर लाइफस्टाइल इंडेक्स 2026' च्यानुसार जगभरातील श्रीमंतांकडून प्रीमियम वस्तू आणि लक्झरी सेवांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चात अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यानुसार सरासरी 10.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रिपोर्टनुसार सर्वात जास्त महागाई ही आलिशान वस्तूंमध्ये झाली आहे. लग्झरी वस्तूंची किंमत ही जवळपास 12.3 टक्के वाढली आहे. सोन्याच्या रेकॉर्डब्रेक वाढलेल्या किंमतींचा परिणाम हा ज्वेलरीवर सुद्धा दिसून आला असून त्याच्या किंमतीत 16.4 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली तर लक्झरी घड्याळे 15.5 टक्क्यांनी महाग झाली. हॉटेलमधील सुइट्स, प्रीमियम रेस्टॉरंट्स, आरोग्यसेवा, बिझनेस-क्लास विमानप्रवास आणि स्मार्टफोन्स यांसारख्या गोष्टींवर श्रीमंत लोक सर्वाधिक खर्च करत आहेत.