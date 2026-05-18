52nd Hind Kesari : हिंदकेसरी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात हायव्होल्टेज ड्रामा, पृथ्वीराजचा हात मोडला, महेंद्र गायकवाडने उंचावली गदा

52nd Hind Kesari :साताऱ्यातील छत्रपती शाहू स्टेडियमवर पार पडलेल्या 52 व्या हिंदकेसरी स्पर्धेचा अंतिम सामना हा रविवार 17 मे रोजी पार पडला. या सामन्यात अंतिम सामन्यात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. यात पृथ्वीराज मोहोळ दुखापतग्रस्त झाल्याने पैलवान महेंद्र गायकवाड यांनी ही स्पर्धा जिंकली. 

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 18, 2026, 08:18 AM IST|Updated: May 18, 2026, 08:18 AM IST
About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

