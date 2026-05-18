/52nd Hind Kesari : हिंदकेसरी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात हायव्होल्टेज ड्रामा, पृथ्वीराजचा हात मोडला, महेंद्र गायकवाडने उंचावली गदा

52nd Hind Kesari :साताऱ्यातील छत्रपती शाहू स्टेडियमवर पार पडलेल्या 52 व्या हिंदकेसरी स्पर्धेचा अंतिम सामना हा रविवार 17 मे रोजी पार पडला. या सामन्यात अंतिम सामन्यात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. यात पृथ्वीराज मोहोळ दुखापतग्रस्त झाल्याने पैलवान महेंद्र गायकवाड यांनी ही स्पर्धा जिंकली.
52nd Hind Kesari : साताऱ्यातील छत्रपती शाहू स्टेडियम या ठिकाणी 52 वी हिंदकेसरी स्पर्धा 14 ते 17 मे यादरम्यान पार पडली. या स्पर्धेत देशभरातून नामांकित मल्ल या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. या स्पर्धेसाठी 3 मातीचे आखाडे तयार करण्यात आले होते तर 35 राज्यातील खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले. 52 व्या हिंदकेसरी स्पर्धेत 800 स्पर्धकांचा सहभाग होता यामध्ये 500 पुरुष 300 महिलांचा सहभाग होतात तर 100 कोच होते. या आधीच्या हिंदकेसरी स्पर्धेच्या बक्षिसाच्या तुलनेत या स्पर्धेत 70 लाख रुपयांची बक्षीसांचे वितरण झाले. स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात महेंद्र गायकवाड यांनी 52 व्या हिंदकेसरी (Hind Kesari) स्पर्धेचा किताब पटकावला.
महाराष्ट्राच्या कुस्ती विश्वाचे लक्ष लागून राहिलेल्या 52 व्या हिंदकेसरी कुस्ती स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात नाट्यमय घडामोड पाहायला मिळाली. पैलवान महेंद्र गायकवाड आणि पैलवान पृथ्वीराज मोहोळ यांच्यात अंतिम लढत सुरू असतानाच पृथ्वीराज मोहोळ यांना दुखापत झाल्याने त्यांना सामना अर्धवट सोडावा लागला. त्यामुळे महेंद्र गायकवाड यांनी 52 व्या हिंदकेसरी स्पर्धेचा किताब पटकावला. अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीलाच दोन्ही पैलवानांकडून आक्रमक खेळी पाहायला मिळाली. यावेळी महेंद्र गायकवाड यांनी पृथ्वीराज मोहोळ यांचा हात पकडून जोरदार डाव टाकला. या झटापटीत पृथ्वीराज मोहोळ यांच्या हाताला दुखापत झाली. दुखापत गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काही काळासाठी कुस्ती थांबवण्यात आली.
वैद्यकीय तपासणीनंतर पृथ्वीराज मोहोळ यांनी सामना पुढे खेळणे शक्य नसल्याचे सांगत माघार घेतली. त्यामुळे पंचांनी महेंद्र गायकवाड यांना विजयी घोषित केले. विजयाची घोषणा होताच मैदानात उपस्थित प्रेक्षकांकडून जल्लोष करण्यात आला. महेंद्र गायकवाड यांच्या या विजयामुळे त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, हिंदकेसरी किताब त्यांच्या नावावर जमा झाला आहे. तर दुसरीकडे पृथ्वीराज मोहोळ यांच्या दुखापतीमुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
52 व्या हिंदकेसरी स्पर्धेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. तर समारोप ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडला.