गळ्यात कोंबडीच्या पायांची माळ घालून यश जंगले या त्रस्त्र अंबरनाथकराने पालिकेचा निषेध केला आहे. अंबरनाथमध्ये पालिका जैविक कचरा उचलत नसल्याचा आरोप यश जंगलेने केला आहे. ही घटना भेंडीपाडा परिसरात चिकन विक्रेत्यांमुळे दुर्गंधी निर्माण होत असल्याचा आरोप केला आहे. अंबरनाथच्या भेंडीपाड्यात रस्त्याच्या बाजूला बस्तान मांडलेल्या अनधिकृत चिकन विक्रेत्यांमुळे परिसरात मोठी दुर्गंधी पसरली आहे. याकडे पालिका दुर्लक्ष करत असल्यानं एका तरुणानं थेट गळ्यात कोंबडीच्या पायांची माळ आणि पिशवीत जैविक कचरा घेऊन पालिकेत प्रवेश केला. यामुळे एकच खळबळ उडाली.
यश जगले असं या तरुणाचं नाव असून तो अंबरनाथच्या नवीन भेंडीपाड्यात राहतो. या परिसरातील अनधिकृत चिकन विक्रेते त्यांचा जैविक कचरा थेट नाल्यात टाकून देतात. हा कचरा अंबरनाथ नगरपालिका उचलत नाही. त्यामुळे या परिसरात मोठी दुर्गंधी पसरते. याबाबत यश जगले याने अनेकदा अंबरनाथ नगरपालिकेत तोंडी आणि लेखी तक्रारी केल्या, मात्र त्याकडे पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा त्याचा आरोप आहे. त्यामुळेच आज सकाळी तो गळ्यात कोंबडीच्या पायांची माळ आणि पिशवीत चिकन वाल्यांचा जैविक कचरा घेऊन पालिकेत आला आणि थेट मुख्याधिकाऱ्यांच्या केबिन बाहेरच हा कचरा काढून ठेवला. त्यामुळे पालिकेत मोठी दुर्गंधी पसरली. जर पालिका स्वच्छ आहे, तर आम्ही दुर्गंधीत का राहावं? पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही आम्ही कशा परिस्थितीत राहतो ते कळावं, म्हणून आपण हा प्रकार केल्याचं यश जगलेने सांगितलं.
गळ्यात कोंबडीच्या पायांची माळ घालून केला पालिकेचा निषेध! कारण अतिशय इंटरेस्टिंग#Ambarnath #Palika pic.twitter.com/UaEwAy9ymQ— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 18, 2026
तुम्ही प्रत्येक वेळी का तुमच्या साहेब थांबतच असतात का? एक महिन्यापासून मी चक्रा मारतोय साहेब मी कसा घाणीत राहू सांगा. एवढे वेळा मी तक्रार केली मला सांगा मी कसा राहू या घाण वासामध्ये? महिनाभर मी तक्रार करतोय, मला मुख्य अधिकारी भेटतच नाहीत. याच्यामध्ये मी पुन्हा दिवसभर राहतोय? तुम्ही पण हा त्रास सहन करुन बघा. तुम्ही पण हा त्रास महिनाभर सहन करा. गोण्याच्या गोण्या तिकडे फेकलेले असतात हे काय आहे हे बघा हे काय आहे? हे आता जे फोटो अर्धा एक तास अगोदरचे तुमच्याकडे स्वच्छता किती स्वच्छता आहे तुमच्याकडे फोटो दाखवत यश जंगलेने व्यथा मांडली.