Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
Yashwantrao Chavan Jayanti: यशवंतराव यांनी घेतलेले 5 मुख्य निर्णय, ज्यामुळे महाराष्ट्राचा आधुनिकतेचा पाया भरला गेला

Yashwantrao Chavan: महाराष्ट्र राज्याच्या आधुनिकतेच्या पायाभरणीसाठी यशवंतराव चव्हाण यांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी असे काही महत्त्वाचे मुख्य निर्णय घेतले  ज्यामुळे महाराष्ट्र आज देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखला जातो. त्यांच्या जयंती निमित्ताने हे पाच निर्णय कोणते होते ते जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 11, 2026, 03:44 PM IST
यशवंतराव चव्हाण म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री. ज्यांना आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार मानले जाते. 1 मे 1960 रोजी राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी 5 असे प्रमुख निर्णय घेतले जे, राज्याच्या आधुनिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला. त्यांच्या जयंती निमित्ताने हे निर्णय कोणते आहेत हे सविस्तर जाणून घेऊया. 

ग्रामीण पातळीवर पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी

यशवंतराव यांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी केली. त्यांनी गावांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या स्थापन केल्या. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाच्या हातात सत्तेची किल्ली आली आणि गावांच्या विकासाचा विचार करणे आणि समस्या सोडवणे अधिक सोपे झाले. त्यांच्या या निर्णयामुळे लोकशाही राज्याच्या तळागळापर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. 

 

सहकार चळवळीला प्रोत्साहन

तसेच त्यांनी सहकार चळवळीला प्रोत्साहन दिले. त्यावेळी ग्रामीण भागात रोजगार मिळणे कठीण होते, मिळाला तरी त्यातून शेतकऱ्याला किंवा गावकऱ्यांना योग्य तो नफा मिळणे जवळजवळ अशक्यच होते. या समस्येचा विचार करता यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकारातून समृद्धी हे सूत्र प्रत्यक्षात आणले. त्यांनी महाराष्ट्रात ऊस आणि कापसाचे उत्पादन लक्षात घेता साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि सहकारी बँका उभारल्या. आणि विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्यासोबत मिळून त्यांनी प्रवरा नगरचा पहिला सहकारी कारखाना उभा केला. हा ग्रामीण भागाला कलाटणी देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय ठरला. या सहकारी चळवळीतूनच महाराष्ट्राला ग्रामीण भागातील नेतृत्व मिळाले. राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांची राजकीय कारकीर्द याच सहकारी संस्थांमधून सुरू झाली आहे. 

 

मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर मराठी माणसाचे अस्तित्व जपण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांचे मोठे योगदान होते. मराठी भाषा दिनानिमित्त मराठी साहित्यकार आणि कलाकारांची आठवण केली जाते, पण या मायमराठीचे अस्तित्व जपणारे यशवंतराव चव्हाणच होते. संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर, सरकारी कामकाज कोणत्या भाषेत व्हावे हा मोठा प्रश्न होता. यावेळी केवळ राजकारण करून चालणार नाही तर, राज्याच्या संस्कृतीचा पाया भक्कम व्हावा हा त्यांचा विचार होता. म्हणूनच त्यांनी मराठी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा दिला. त्यांनी शासन व्यवहारातील कठीण इंग्रजी शब्दांना मराठी पर्याय शोधण्यासाठी भाषा संचालनालय स्थापन केले. यामुळेच सामान्य मराठी माणसाला सरकारी कागदपत्रे मातृभाषेत समजू समजू लागली. तसेच त्यांनी 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ स्थापन केले. ज्याद्वारे मराठी लेखक आणि कवींना प्रोत्साहन दिले, मराठीतील दुर्मिळ ग्रंथ पुन्हा प्रकाशित केले. महत्त्वाचे म्हणजे मराठी विश्वकोश निर्मितीचा पाया रचला. 

महाराष्ट्राची संस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांनी कलाकारांना सरकारी पातळीवर पुरस्कार आणि अनुदाने देण्यास सुरूवात केली. तसेच महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा सुरू करण्यातही त्यांचे मोठे योगदान होते, ज्यातूनच मराठी मातीतले अनेक दिग्गज कलाकार देशाला मिळाले. 

 

राज्याचा औद्योगिक विकास आणि MIDCची पायाभरणी

यशवंतराव चव्हाण हे विकासाचा दूरचा विचार करणारे नेते होते. महाराष्ट्र केवळ शेतीवर अवलंबून राहू नये यासाठी त्यांनी उद्योगांचे विकेंद्रीकरण केले. त्यांनी शेतीला उद्योगांची जोड दिली. शेती उद्योगांना चालना देण्यासाठी यशवंतराव यांनी 1 ऑगस्ट 1962 रोजी |महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण भागातील कारखानदारांना जमीन, पाणी, वीज आणि रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. यामुळे उद्योग मुंबई-पुणे पर्यंत मर्यादित न राहता राज्याच्या अनेक मोठ्या जिल्ह्यांपर्यंत  पोहोचले. तसेच उद्योगांना वीज पुरवठा देण्यासाठी कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करून स्वस्त आणि शाश्वत वीज उपलब्ध करून दिली. म्हणूनच कोयना धरणाला महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हटले जाते. 

एमआयडीसीमुळे हजारो कारखाने उभे राहिले. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. मराठी तरुणांना तांत्रिक शिक्षण मिळावे यासाठी आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालये उभारली. 

 

शेतकऱ्यांचा विकास

यशवंतराव एका शेतकरी कुटुंबात वाढले होते. त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांची परिस्थिती जवळून पाहीली होती. शेतीसाठी केवळ पावसाच्या पाण्यावर उपलब्ध राहणे धोकादायक ठरू शकते याचा विचार करता, त्यांनी जलसाठ्यासाठी राज्याच्या विविध भागात मोठी धरणे आणि कालवे बांधण्याचा निर्णय घेतला. कोयना धरणाच्या कामाला प्रथम प्राधान्य दिले. ज्यामुळे केवळ हक्काची वीजच नाही तर, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतीला हक्काचे पाणीही मिळाले. शेती अधिक प्रगत बनवण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात स्वतंत्र कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा पाया रचला. यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन बियाणे, खते आणि आधुनिक पद्धतींची माहिती मिळू लागली. एवढेच काय तर, शेतकऱ्याला सावकाराच्या कर्जातून मुक्तता मिळावी यासाठी भूविकास बँकांची स्थापना केली. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सन्मानाने कर्ज घेणे शक्य झाले. तसेच शेतकऱ्याने फक्त धान्य पिकवण्यापर्यंत मर्यादित न राहता, फळबागा आणि दुग्धव्यवसाय करावा यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले. 

 

यशवंतराव चव्हाण यांनी या 5 निर्णयांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला राजकीय स्थैर्य, आर्थिक समृद्धी, औद्योगिक प्रगती, शैक्षणिक दिशा आणि सांस्कृतिक उंची दिली. म्हणूनच त्यांना आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार असे म्हटले जाते.

