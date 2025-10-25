भयंकर! कवटी, हाडं, केस अन्...महाराष्ट्रातील 'या' जंगल परिसरात मानवी अवशेष सापडल्यानं खळबळ

श्रीकांत राऊत, झी मीडिया, यवतमाळ: (Yavatmal Crime News) राज्यात गुन्हेगारी घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, यातच आणखी एक हादरवणारी घटना यवतमाळमधून समोर आली आहे. यवतमाळच्या चौसाळा जंगल परिसरात मानवी अवशेष आढळून आल्याने प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी मर्ग दाखल केला असून मृताची ओळख पटविण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे उभे ठाकले आहेत.
पोलिसांनी घटनास्थळावरून कवटी, हाडे, केस, टी-शर्ट, जीन्स पॅन्ट, लेडीज चप्पल, ब्रासलेट, आदी साहित्य जप्त केले आहे. सदर अवशेष हे 15 ते 35 वयोगटातील तरुणीचे असावेत असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हे अवशेष मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यात आले असून वैद्यकीय अहवालानंतर ते स्त्री जातीचे की पुरुषाचे हे कळेल. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी मृताची ओळख पटवण्याच्या दृष्टीने शोध पत्रिका जारी केली असून, मिसिंग तक्रारी बद्दल माहिती घेतल्या जात आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार हे अवशेष पाहता इथं घडलेली घटना दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीची असावी असं म्हटलं जात आहे.
यवतमाळ शहरालगत असलेला चौसाळा परिसर वनक्षेत्राने व्यापलेला आहे. निर्जन परिसर असल्याने या ठिकाणाला गुन्हेगारांनी आपले केंद्र बनवले आहे. या अगोदरही अनेक गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे येथे उजेडात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका मुख्याध्यापिकेने शिक्षक असलेल्या पतीची हत्या करून शाळेतीलच विद्यार्थ्यांकडून मृतदेहाची विल्हेवाट चौसाळा जंगल परिसरातच लावली होती.
तत्पूर्वी लोहारा परिसरातीलच एका युवकाची सुपारी घेऊन चौसाळा जंगलात हत्या झाली होती. गेल्या पाच वर्षात येथे पाच मृतदेह बेवारस अवस्थेत आढळले आहेत. या परिसरात प्रेमी युगल, नशा करणारे तरुण नेहमीच दिसून येतात. या वनपरिक्षेत्रात वनपालाला हे मानवी अवशेष आढळल्यानंतर ग्रामीण पोलीस स्टेशनला माहिती देण्यात आली. ज्यानंतर पोलिसांनी ताबडतोब घटनास्थळी जाऊन मानवी अवशेष, कपडे व इतर साहित्य ताब्यात घेतले आहे. मृत व्यक्ती कोण याचा उलगडा करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे आहे.
या प्रकरणात काय घडले?
यवतमाळ जिल्ह्यातील चौसाळा जंगल परिसरात मानवी अवशेष आढळून आले आहेत. ही घटना 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी वनपालाला सकाळी 10 वाजता आढळली. यामुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी मर्ग कायदा दाखल केला आहे.
घटनास्थळावरून कोणते अवशेष जप्त करण्यात आले?
पोलिसांनी कवटी, हाडे, केस, टी-शर्ट, जीन्स पॅन्ट, लेडीज चप्पल, ब्रासलेट आदी वस्तू जप्त केल्या आहेत. प्राथमिक तपासानुसार हे अवशेष 15 ते 35 वर्ष वयोगटातील तरुणीचे असण्याची शक्यता आहे.
मृत व्यक्तीची ओळख कशी होणार?
पोलिसांनी शोध पत्रिका जारी केल्या असून, मिसिंग तक्रारींची माहिती गोळा करत आहेत. जिल्ह्यातील गायब व्यक्तींच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत. वैद्यकीय अहवाल आणि डीएनए तपासानंतर ओळख पटण्याची शक्यता आहे.