Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
विद्यार्थिनीला घरी एकटीला बोलवून...; महाविद्यालयीन प्राध्यापकाला चाळे नडले, विद्यार्थ्यांनी 'असा' शिकवला धडा!

Crime News : कुठं घडली ही धक्कादायक घटना? शिक्षकांचीच निती फिरली... शिक्षणकार्य करण्याऐवजी करत होता अश्लील चाळे. विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येताच शिकवला धडा....  

सायली पाटील | Updated: Feb 3, 2026, 09:34 AM IST
yavatmal news Engineering college professor beaten up by students as He was making obscene remarks towards female student

Crime Against women : ज्ञानार्जनासाठी विद्यार्थ्यांचं प्राधान्य कायमच काही चांगल्या आणि नामांकित महाविद्यालयांना असतं. मात्र अशाच एका नामांकित महाविद्यालयामध्ये शिक्षणकार्य करण्याऐवजी एका शिक्षकानं असे काही चाळे केले, की यामुळं या क्षेत्राला आणि शिक्षणकार्याला गालबोट लागलं आहे. गंभीर बाब म्हणजे सोशल मीडियावरल का शिक्षकाच्या दुष्कृत्यांचे व्हिडीओ आणि त्याला देण्यात आलेली शिक्षा व्हायरल व्हिडीओच्या माध्यमातून समोर आल्यानं अनेकांनाच धक्का बसला आहे. 

कुठं घडली ही घटना?

उपलब्ध माहितीनुसार यवतमाळ च्या एका नामांकित इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाला विद्यार्थ्यांनी चांगलाच चोप दिला. रसायनशास्त्र विभागाचा हा प्राध्यापक विद्यार्थिनीला व्हॉट्सअप वर अश्लील मेसेज पाठवत होता. इतकंच नव्हे तर, तो तिला एकटीला घरी भेटायलाही बोलवायचा. या प्राध्यापकानं दुष्कृत्यांच्या मर्यादा ओलाडंत महाविद्यालयात सदर विद्यार्थिनीला चुकीचा स्पर्श देखील केला. याबाबत विद्यार्थी म्हणून तिच्या मैत्रिणी, मित्रांना अवगत केलं होतं. 

प्राध्यापकानं विद्यार्थिनीशी अंगलगट करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला असल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी अखेर त्याला धडा शिकवण्यासाठी थेट शिक्षक कक्षात जात तिथंच, महाविद्यालयात चांगलंच बदडलं आणि धडा शिकवला. यावेळी विद्यार्थिनींनी देखील त्याची महाविद्यालयातील स्टाफ, विद्यार्थ्यांसमक्ष चांगलीच खरडपट्टी काढली. त्याने केलेल्या व्हाट्सअप चॅटचे पुरावे प्राचार्यांपुढे सादरही केले. प्राध्यापकाला झालेल्या या मारहाणीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, याप्रकरणी अद्याप पोलिसांमध्ये तक्रार झालेली नाही अशी प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळं आता महाविद्यालय प्रशासन या प्राध्यापकाविरुद्ध काय कारवाई करणार आणि पोलीस स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत त्यावर कुठं पुढील कारवाई करतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

यवतमाळमध्ये घडला आणखी एक धक्कादायक प्रकार... 

यवतमाळमध्ये आणखी एक धक्कादायक घटना घडल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वीच उघडकीस आला, जिथं सायकलभ्रमंती करत समाजप्रबोधन करणाऱ्या एका व्यक्तीला रस्त्यावर अडवून लुटण्यास आलं. सुशील बोबडे असं या व्यक्तीचं नाव असून, सायकलनं ते यवतमाळकडे येत होते. त्याचवेळी रविवार 1 फेब्रुवारी रोजी रात्री चापडोह घाटात दुचाकीवरू आलेल्या  तीन तरुणांनी त्यांना अडवलं, पेट्रोल भरण्यासाठी पैसे मागितले. मात्र बोबडे यांनी नकार देताच त्यांच्या हातातील मोबाईल हिसकावून घेत हे तिघंही पसार झाले. 

