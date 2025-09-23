पालकांना सावध करणारी बातमी! अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली, तिच्या मृत्यूनंतर समोर आलं धक्कादायक सत्य

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Yavatmal Crime News: यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील ढाणकी येथील शिक्षकी पेशातल्या नराधमाने शिकवणी वर्गातच अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 23, 2025, 02:45 PM IST
Yavatmal Crime News: खासगी शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षकाने केलेल्या लैंगिक अत्याचारामुळं अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. शिक्षकच भक्षक झाल्याने पालकांनाही धक्का बसला आहे.

यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील ढाणकी परिसरातील ही घटना आहे. येथील शिक्षकी पेशातल्या नराधमाने शिकवणी वर्गातच अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार करून तिचा बळी घेतला आहे. संदेश गुंडेकर असे या शिकवणी वर्ग घेणाऱ्या शिक्षकाचे नाव आहे. पोलिसांनी पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून या नराधमाला अटक केली आहे.

गेल्या वर्षभरापासून हा शिक्षक शिकवणी वर्गातच तिच्यावर वारंवार शारीरिक अत्याचार करीत होता. यात तिला गर्भधारणा झाली. विद्यार्थिनीला गर्भधारणा झाल्यानंतर शिक्षक घाबरला. ही गोष्ट बाहेर कोणाला समजल्यास आपलं बिंग फुटेल या भीतीने आरोपीने घरात तिचा गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केला.

विद्यार्थिनीचा गर्भपात करण्यासाठी संदेश गुंडेकरने विद्यार्थीनीला गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या. मात्र या गोळ्यांमुळं तिची प्रकृती बिघडली. तेव्हा तिला पुसद येथील रुग्णालयात नेले असता अवैध गर्भपाताचा हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर विद्यार्थिनीवर नांदेड येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असतांना तिचा मृत्यू झाला. 

खासगी शिक्षकाच्या विकृतीची विद्यार्थिनी शिकार ठरल्याने समाजमन्न सुन्न झाले आहे. संतप्त नागरिकांनी आज ढाणकी बंद ठेवून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी व सदरचे प्रकरण जलद गती न्यायालयात चालवावे अशी मागणी केली आहे. या घटनेने पालकांनाही मोठा धक्का बसला आहे. 

आई-वडिलांवर विषप्रयोग केल्याचा आरोप

यवतमाळच्या महागाव तालुक्यातील घोन्सारा गावात धाकट्या मुलाने आई वडिलांवर जेवणातून विषप्रयोग करून त्यांची हत्या केल्याचा आरोप मोठ्या मुलाने केला आहे. मयत शेतकरी शेषराव राठोड त्याची पत्नी विमल राठोड यांना जेवणानंतर छातीत त्रास होऊ लागला, उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू झाला. रक्त तपासणी अहवालात त्यांना विषबाधा झाल्याचं समोर आलंय. धाकटा मुलगा भीमदेव हा जुगारात पैसे हरल्यामुळे त्याने हा विष प्रयोग केल्याची तक्रार थोरला भाऊ नामदेव यांने केली आहे. दरम्यान पोलिसांनी त्या दृष्टीने तपास हाती घेतला आहे.

FAQ

1. यवतमाळमधील अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या मृत्यूच्या घटनेबाबत सविस्तर काय माहिती आहे?

यवतमाळ जिल्ह्याच्या उमरखेड तालुक्यातील ढाणकी परिसरात खासगी शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षक संदेश गुंडेकर (वय २७) ने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर (१६ किंवा १७ वर्षीय) वर्षभरापासून लैंगिक अत्याचार केले. तिची गर्भधारणा झाल्याने त्याने अवैध गर्भपातासाठी गोळ्या दिल्या, ज्यामुळे तिची प्रकृती बिघडली आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

2. ही घटना कुठे घडली आणि आरोपीला काय शिक्षा होण्याची शक्यता आहे?

घटना उमरखेड तालुक्यातील ढाणकी येथे घडली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. कठोर शिक्षा होण्याची अपेक्षा आहे.

3. विद्यार्थिनीचा मृत्यू कसा झाला?

आरोपीने गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याने तिची प्रकृती खालावली. तिला प्रथम पुसद येथील रुग्णालयात नेण्यात आले, नंतर नांदेड येथे उपचार सुरू असताना २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी तिचा मृत्यू झाला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

