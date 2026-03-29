पतीपासून वेगळं राहणारी शेजाऱ्याच्या प्रेमात पडली अन् जिवाला मुकली! जंगलात अर्धवट जळालेला मृतदेह सापडला

Yawatmal Police South Indian Movie Style Investigation: यवतमाळच्या जोडमोहा शिवारातील तासलोट जंगलात अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळलेल्या 'त्या' तरुणीची ओळख पटली असून, तेरा दिवसांनी खुनाचे रहस्य उलगडले आहे. पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या या महिलेचा तिच्या प्रियकराने संशयातून खून केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोपी प्रियकर व खुनासाठी साथ देणाऱ्या एका विधी संघर्ष बालकाला (अल्पवयीन बालकाला) पोलिसांनी अटक केली आहे. एखाद्या दाक्षिणात्य चित्रपटाच्या कथानकाप्रमाणे पोलिसांनी अनेक माध्यमातून तपास करत तांत्रिक आधाराने आरोपीला अटक केली आहे. नेमकं घडलं काय ते पाहूया...
तासलोट जंगलात अर्धवट जळालेला मृतदेह चापडोह येथील राणी वानखडे यांचा असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले. लग्नानंतर पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या राणीने मुलाला आई-वडिलांकडे सोडून आयटीआयचे शिक्षण घेतले. त्या आधारे राणीने पुण्यात खाजगी कंपनीत नोकरी मिळवली. दरम्यान तिचे माहेरी शेजारी राहणाऱ्या सतीश कश्यपसोबत प्रेमसंबंध जुळले होते.
राणी सतीशच्या संपर्कात होती. प्रेमात असतानाच पुण्याला राहणाऱ्या राणीवर सतीशला वारंवार संशय यायचा. त्यात राणी सतीशवर सतत लग्नासाठी दबाव टाकत होती. राणी कायम सतीशकडे लग्नासाठी तगादा लावत होती. त्यामुळे राणीचा काटा काढायचा असे सतीशने ठरविले होते. म्हणून सतीशने तिला पुण्यातून बोलावलं व दुचाकीवरून जंगलात नेत तेथे तिचा खून केला. विधी संघर्ष बालकाच्या मदतीने पेट्रोल आणून मृतदेह जाळण्याचा देखील प्रयत्न केला, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी दिली.
मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत असल्याने आणि मृतदेहाची ओळख पटू नये असा प्रयत्न झाल्यानेच मयत व्यक्ती कोण आहे याची ओळख पटविणे कठीण होते. त्यामुळे पोलिसांनी 40 हजार मोबाइल क्रमांकांची पडताळणी केली. जिल्ह्यातील 84 बेपत्ता महिलांचा शोध घेतला. यासोबतच 15 जिल्ह्यातील बेपत्ता महिलांची माहिती गोळा केली. घटनास्थळाच्या 40 किलोमीटर परिघातील परिसर पिंजून काढला. 196 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले. यात एका फुटेजमध्ये एक स्त्री व पुरुष जंगलाकडे जाताना दिसले. मात्र काही वेळाने परतताना फक्त पुरुषच दुचाकी वर दिसला. या धाग्यावरून सर्व तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले. फोन वरत बिनधास्त वावरणारा राणीचा प्रियकर सतीश पोलिसांच्या हाती लागला.
लग्नाचा तगादा व संशय यांतून हे हत्याकांड घडले. आरोपीने थंड डोक्याने प्रेयसीच्या हत्येचा कट यशस्वी केला. मात्र पोलिसांनीही चौफेर दिशेने व सर्व तांत्रिक बाबींचा वापर करीत तपास केल्याने आरोपी पोलिसांच्या टप्प्यात आला आणि त्याला अटक झाली.