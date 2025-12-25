मामाचं पत्र हरवलं ते पोस्टमनकडे सापडलं; न वाटलेल्या पत्रांचं घबाड; काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घ्या!

Yawatmal Crime: पोस्टमन म्हणजे गावखेड्यातील नागरिकांसाठी एक मोठा आधार असतो.आजच्या मोबाईलच्या आणि इंटरनेटच्या जमान्यातहीग्रामीण भागतलं पोस्ट आणि पोस्टमनचं महत्व कमी झालेलं नाहीय.मात्र यवतमाळमध्ये पोस्टमनच्या एका धक्कादायक कृत्याने तीव्र संपात व्यक्त करण्यात आलेत. पाढरकवडामध्ये पोस्टमनच्या घरात न वाटलेल्या पत्रांचं घबाड सापडलंय. पाहुया नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?
पोस्ट आणि पोस्टमन यांचं महत्व ग्रामीण भागात आजही तितकंच आहे. अगदी इंटरनेट आणि मोबाईलच्या जमान्यातही ते टीकून आहे. कोणतंही टपाल असो, बँकेची कागदपत्र असोत किंवा पॅनकार्ड आधारकार्ड सगळं काही पोस्टानेच आपल्यापर्यंत पोहोचत असतं. अगदी नोकरीचा कॉलही पोस्टानेच आपल्यापर्यंत पोहोचत असतो.आणि गावखेड्यातला पोस्टमन हा नागरिकांचा विश्वास असा माणूस असतो. मात्र यवतमाळमध्ये एका पोस्टमनने केलेल्या प्रतापामुळे अनेकांचं मोठं नुकसान झालंय.
यवतमाळच्या पांढरकवडा इथं एका पोस्टमनच्या घरात न वाटलेल्या टपालाची तीन पोती आढळून आलीयत. या पोस्टमनच्या कारनाम्यामुळे अनेकांना नोकरीचे कॉल लेटर्स, काही पार्सल संबंधितांना मिळालीच नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यात. पोस्टमन सतीश धुर्वे याने कर्तव्यात कसूर करून शेकडो नागरिकांचे टपाल आपल्या घरी साठवून ठेवल्याचे समोर आले.
संबंधित पोस्टमनच्या घरातून टपालाने भरलेली तब्बल तीन पोती ताब्यात घेण्यात आली आहेत. येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ गाजी इबादुल्ला खान यांना कायदेशीर पुस्तके, नोटीस आणि इतर टपाल मिळत नव्हते. तसेच बँक कर्मचारी मनीष प्रधान यांनी पाठवलेले एक पार्सल देखील संबंधित आला मिळाले नाही त्यांनी तक्रार करूनही त्यांचे समाधान होत नव्हते.
पोस्टमनच्या या कृत्यामुळे अनेक तरुणांची नोकरीची कॉल लेटर्स, वृद्धांचे पेन्शन पेपर आणि व्यापाऱ्यांचे धनादेश रखडले असण्याची शक्यता आहे. या गंभीर गुन्ह्यासाठी संबंधित पोस्टमनवर फौजदारी कारवाई करण्याची आणि त्याला पाठीशी घालणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
पांढरकवडामधील पोस्टमनच्या या प्रकारामुळे अनेकांच्या नोकरीचे कॉल लेटर्स आणि विविध महत्वाची कागदपत्र मिळालीच नाहीत. त्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागलाय. तर अनेक तरुणांच्या करिअरचा प्रश्न निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे या पोस्टमनवर कारवाईची मागणी जोर धरू लागलीय.