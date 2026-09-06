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'हिंदू सणाचा आवाज बंद होणार नाही...' शिंदेंच्या मंत्र्याचे विद्यानंद बापटांना थेट आव्हान

हिंदू सण आणि उत्सव साजरे करताना होणाऱ्या आवाजाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे. पुण्यातील विद्याआनंद बापट यांनी हिंदू सणांच्या वेळी होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे या विषयाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:21 AM IST
'हिंदू सणाचा आवाज बंद होणार नाही...' शिंदेंच्या मंत्र्याचे विद्यानंद बापटांना थेट आव्हान
Image Credit: vidyanand bapt

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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