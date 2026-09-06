'हिंदू सणाचा आवाज बंद होणार नाही...' शिंदेंच्या मंत्र्याचे विद्यानंद बापटांना थेट आव्हान

हिंदू सणांमधील ध्वनिप्रदूषणावरून पुण्यात विद्यानंद बापट यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरुन मोठा वाद पेटला आहे. विद्यानंद बापट यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरुन राज्यातील अनेक नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. तर काही नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. यावर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीही बापटांना थेट आव्हान दिलं आहे. खेडमधील दहीहंडी उत्सवातून गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी बापट यांना थेट आव्हान दिलं आहे.
"हिंदू सण आणि उत्सव परंपरेनुसार उत्साहातच साजरे होणार, त्यांचा आवाज कोणीही बंद करू शकत नाही," अशी ठाम भूमिका योगेश कदम यांनी मांडली असून त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय व सामाजिक वर्तुळात नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. योगेश कदम यांनी दहीहंडीच्या व्यासपीठावरून दिलेलं हे आव्हान चर्चेचा विषय ठरत आहे.
जो काही दहिकाला उत्सव असेल, गणेशोत्सव असेल नवरात्रोत्सव आहे. सार्वजनिक ठिकाणचे डीजे असतील साउंड असतील हे बंद करावे अशी ठराविक लोकांची मागणी आहे. काल मी पुण्यात होतो. पुण्यालाही ठामपणे सांगून आलो आहे. आपले हिंदू सण साजरे करताना कोणीही आवाज बंद करू शकत नाही आणि होणारही नाही, अशाच पद्धतीने जल्लोष हा साजरा होत पाहिल, असा इशारा कदम यांनी दिला आहे केला.
कीर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंनी वादग्रस्त घोषणा केलीय. विद्यानंद बापटांना मारहाण करणा-या संतोष चव्हाणला चांदीचे कडे देऊन त्याचा सत्कार करणार असल्याची वादग्रस्त घोषणा त्यांनी केलीय. विद्यानंद बापट याला चापट मारणाऱ्या कट्टर गणेशभक्त संतोष चव्हाण याला चांदीचे कडे देऊन सत्कार करणार आहे. कारण संतोष भाऊंमुळेच हा विद्यानंद बापट मला माहित झाला. ज्यांना ज्यांना वाटतंय की हा बापट लेजर आणि डीजेचा विरोध करतोय. त्यांना सांगू इच्छितो की हा विद्यानंद नाही अविद्यानंद आहे. तसंच, हा बापट नाही तर वात्रट आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.