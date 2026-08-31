तू काळी आहे..., पोलीस बायकोचा नवऱ्याकडून सतत छळ, अखेर उचललं टोकाचं पाऊल

मुंबई - डोंबिवलीमधील विष्णूनगरमधील संगीता किरण भोसले ऊर्फ संगीता राजेंद्र काळे या पोलीस कर्मचाऱ्याने पतीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. पोलिसांनी तिच्या पती किरण भोसले याला अटक केली आहे. पारधी समाजातील ती कमी वयात लग्न झालं. मात्र लग्नानंतरही समाजातील सर्व बंधने झुगारून तिने पोलिसाची खाकी वर्दी अंगावर चढवली. संगीता ही बारामती तालुक्यातील करंजमधील होती. तर तिचं सासर सुपे इथलं होतं. ती पारधी समाजातील महिलांसाठी एक प्रेरणास्थान होती. पण वयाच्या 31 व्या वर्षी तिने टोकाचे पाऊल उचलले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मिळालेल्या तक्रारीनुसार संगीताचा सावळा रंग पतीला आवडत नव्हता. शिवाय तो तिच्या चारित्र्यावरही संशय घेत होता. या कारणावरून तिच्याशी त्याचा वाद व्हायचा आणि तो संगीता यांना मारहाणही करत होता, असा आरोप त्याच्यावर आहे. एवढंच नाही तर घरातील वस्तूंच्या खरेदीवरून खूप पैसे खर्च करते म्हणूनही पती वारंवार वाद घालत होता.
त्यामुळे सततच्या मानसिक त्रासला कंटाळून त्या दिवशी संगीताने बेडरूममध्ये स्वतःला बंद करून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पतीने तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी करंजेमधील सुलोचना राजेंद्र काळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय.
तसंच संगीताच्या नातेवाईकांनी आरोप केला आहे की, सासरच्या मंडळींकडून आर्थिक मागणीसह तिचा सातत्याने छळ होत होता.